Yıpranma süresi emeklilik yaşını ne kadar geri çeker?

2 Ekim 1972 doğumluyum. 1 Haziran 1991'de SSK girişim, bugün itibarıyla 2960 gün primim var. Ayrıca 30.05.1994-30.05.2007 tarihleri arası kesintisiz 13 yıl TSK'da görev yaptım. 39 ay yıpranmam var. 15 ay askerlik borçlanmamla birlikte 17 yıl 6 ay Emekli Sandığı hizmetim var. Yıpranma sürem emeklilik yaşımı ne kadar geri çekecek? Hizmet birleştirmesi için müracaat etmem gerekecek mi? Emeklilik yaşımı bildirebilir misiniz? Mustafa Sezdi

4/a (SSK) statüsünden emeklilik şartlarının tespitinde 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla hak kazanılmış olan fiili hizmet süresi zammı (FHZ/yıpranma) süresi dikkate alınıyor. 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla hak kazandığınız FHZ süresi 1 yıl 11 ay 25 gün olup, 1 Haziran 1991 olan sigorta başlangıcınız farazi olarak bu süre kadar geri gelerek 6 Haziran 1989 kabul edilir. Buna göre de emeklilik yaşınız 53'den 51'e iner. 4/a statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5450 prim günü ve 51 yaş şartlarına tabi olursunuz.

Sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamışsınız. Emekli Sandığı'ndan sonra en az 1260 gün 4/a kapsamında prim ödemeniz de varsa 51 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olmaya hak kazanırsınız.

Hizmet birleştirmesi bir sıra dahilinde SGK tarafından yapılıyor. e-devlet üzerinden takip edebilirsiniz. Ancak emekli olacağınız tarihe 6 ay kalana kadar birleştirme gerçeklememiş olursa, hizmetlerinizin birleştirilmesi için SGK'ya başvurabilirsiniz.

Part-time çalışma sigorta başlangıcı sayılır mı?

1995 yılında üniversite kütüphanesinde part-time olarak 3 yıl çalıştım. e-devlette sigorta başlangıcım 1995 gözüküyor. Tam zamanlı çalışmaya ise 14 Ekim 1999 tarihinde başladım. 1995 yılındaki ilk işe başlama tarihi emeklilikte sigorta başlangıcı sayılır mı yoksa 1999 yılı mı baz alınır? Ercan Aslan

Part-time çalışmanız karşılığında adınıza emeklilik için gerekli olan ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmiş ise (hizmet dökümünüzde bu çalışmanıza ilişkin prim günü ve prime esas kazanç gözüküyorsa) emeklilik şartlarınızın tespitinde sigorta başlangıcı sayılır. Aksi halde 14 Ekim 1999 tarihi esas alınır.