Koskoca Türkiye’yi Anadolu’ya hapsetmek istiyorlar!..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyim.

Başbakan Ersin Tatar'ın konuğu olarak geldiğimiz KKTC'de, önceki akşam, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26'ncı Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile “Atatürkçülük ve Kıbrıs Türkü” konulu panele katıldık.

Salonu dolduranların büyük ilgiyle dinledikleri konuşmasında İlker Paşa, Atatürk ve devrimleri konusundaki engin birikimlerini paylaştıktan sonra sözü, tarihi perspektif içinde Kıbrıs'a, 1974'deki Barış Harekâtı'na ve Kuzey Kıbrıs Turk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna getirdi.

Günümüzde Kıbrıs'ın çevresindeki doğalgaz kaynaklarının paylaşımı nedeniyle başgösteren ihtilâfların KKTC'nin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Başbuğ “Ada'daki Türk askeri varlığı vazgeçilmezdir” dedi.

15 Kasım, KKTC'nin 36'ncı kuruluş yıldönümü…

Ben de bu vesile ile, panele büyük ilgi gösteren izleyicilere şunu sordum:

“KKTC'nin 1983 yılında kurulmasından sadece bir yıl sonra, yani 1984'de, PKK Şemdinli ve Eruh baskınlarıyle terör eylemlerine başladı. Bu örtüşme size de manidar gelmiyor mu?..”

Sonra da sözü, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurtsever, pırıltılı kadrolarını hedef alan kumpas davalarına ve o süreçteki cadı avına getirerek şöyle konuştum:

“Türkiyemizde petrol fışkırmıyor. Yani petrol ve doğalgaz zengini bir ülke değiliz. Üretimde yüksek teknolojiye geçemediğimiz için ihracat rakamlarımız belirli bir düzeyi aşamıyor. Turizmde gereken hamleyi yapamıyoruz. Bilimde maalesef küme değil, kümeler düştük. Peki geriye ne kalıyor? Coğrafyasının en büyük caydırıcı gücüne sahip Türk Silahlı Kuvvetleri… İşte TSK'ya karşı okyanus ötesindeki lâboratuvarlarda en ince ayrıntısına kadar kurgulanan kumpaslar, Türkiye'deki hain taşeronlar eliyle, bu nedenle devreye sokuldu.

Doğu Akdeniz'de rakipsiz donanmasıyla bayrağımızı dalgalandıran Türk Deniz Kuvvetleri, tam da bu nedenle Balyoz, Askeri Casusluk ve Fuhuş gibi kumpas davalarının hedefi oldu.

Bugün Kıbrıs cevresindeki küresel kuşatma ve Türkiye'ye karşı küstahça dillendirilen tehditler

belirttiğim bu gerçeği apaçık gözler önüne sermiyor mu?

★★★

İyi ki merhum Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan Barış Harekâtı'nı yapmışlar, iyi ki KKTC kurulmuş ve iyi ki Başbakan Ersin Tatar'ın da güçlü biçimde sahiplendiği Mehmetçik orada konuşlanmış.

Yoksa her şey emperyalistlerin istediği doğrultuda gelişecek ve koskoca Türkiye, Anadolu Yarımadası'na hapsedilmiş olacaktı!..