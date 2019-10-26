‘Sevgili Geçmiş’ dün akşam başladı

Sevgili okuyucularım, TV sezonu bu yıl yine her zamanki gibi yepyeni dizilerle başladı. FOX'ta bu sezon başlayan ‘Mucize Doktor' reyting rekorları kırarken, dün akşam Star TV'de saat 20.00'de yayınlanan ‘Sevgili Geçmiş'in iddialı kadrosu ile çok konuşulacağını düşünüyorum. Çekimleri İzmir Urla'da gerçekleşen dizinin başrol oyuncuları Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk. Dizi birbirinden habersiz 3 kız kardeşin etkileyici ve sürükleyici hikayesini anlatıyor. Yönetmen Aydın Bulut, güzel bir görsel dünya yaratmış. Genç oyuncuların da bu dizide başarılı bir performans çizeceklerine eminim. Rotamızı FOX Haber Merkezi'ne çeviriyoruz. Doğan Şentürk'ün genel yayın yönetmenliğini yaptığı FOX haber Merkezi, son 25 yılın en başarılı sonuçlarını alıyor. FOX Ana Haber'i sunan Fatih Portakal, dizilerden fazla reyting alırken birinciliklerini koruyor. Tüm kategorilerde rakiplerine büyük fark atan Portakal, görülmemiş bir başarıya imza atıyor. Kuşkusuz bu büyük başarıda Doğan Şentürk'ün çok büyük rolü var. Haberin mutfağından gelip muhabir ve spiker yetiştirmekte üstüne tanımadığım Şentürk, FOX'un dizilerine de öncü olup, büyük ivmeler kazandırdı. Sevgi ile kalın…