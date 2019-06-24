Yazın çocukları rahat bırakın!

Bir seçim daha yaşadık ve bitti. Ekrem İmamoğlu açık ara yarışı kazandı. İstanbul'a hayırlı uğurlu olsun.

Peki ne istiyoruz yeni başkandan?

Ben tarihin, tarihi binaların ve eserlerin korunduğu bir İstanbul istiyorum. Daha düzenli yapılaşma, daha az trafik ve daha çok düzen istiyorum. Yeşil bir İstanbul istiyorum, yemyeşil.

Ödediğimiz vergilerin nereye harcandığını bilmek istiyorum.

İstanbul'da hak ettiğimiz gibi huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir yaşam istiyorum. İstanbul'un yüzü gülerse bunun diğer şehirlere de sirayet edeceğine inanıyorum.

***

Gelelim tatile…

Çocuklarımız karneleri aldı.

Kiminin yüzü güldü, kimi biraz buruk…

Bir kısmı heyecanla bugün açıklanacak lise giriş sınavı sonuçlarını bekliyor.

Öyle ya da böyle çocuklarımız bütün kış vakitlerini, emeklerini dersler için harcadılar. Uzun yıllar eğitmenlik yapmış biri olarak size kısaca yazın çocuklarınızın yakasından düşmenizi tavsiye edebilirim.

Bazı okullar bir yaz ödevi veriyor ki, inanamıyorum.

Her dersten ayrı ödev içeren kitapçıklar yaz çalışması diye eve yollanıyor. Neymiş o, öğrendiklerini unutmasınlarmış!

Eğer gerçekten öğrenmişlerse unutmazlar. Ezberse o bilgiler, unutulmaya mahkûm zaten.

Yazın okula gidiyorlarmış gibi çalıştırmayın çocuklarınızı lütfen.

Onların tatile ihtiyaçları var.

Çocuklar oynayarak gelişirler, öğrenirler. Bırakın çocuklarınızı oyun oynasınlar, biraz derslerden uzak vakit geçirsinler.

Ezber için zaten dokuz ay harcadılar.

Ancak kitap okumayı dersten saymıyorum. Yazın çocuklarınıza yapabileceğiniz en güzel şey onlara kitap okuma zevkini aşılamak olabilir. Bol bol kitap okusunlar.

Çocuklarımız yazın yüzsün, oyun oynasın, kitap okusun bir hobi edinsin…

***

İnsanın bir hobisi olması çok önemli.

Bunun toplum olarak en büyük eksiklerimizden biri olduğunu düşünüyorum. Yoğun iş temposuna sahip Türk insanının genellikle yapamadığı bir şey hobi edinmek.

Aslında bu biraz yoğun yaşamdan, biraz da hobi konusuna vakit kaybıymış gibi bakıp önemini tam kavrayamamış olmamızdan ileri geliyor.

Oysa hobisi olan kişiler stresten ve depresyondan uzak, daha mutlu bir yaşam sürüyor.

Hobi sadece boş vakti değerlendirmeyi değil aynı zamanda insanın kafasını boşaltmasını ve stresten uzaklaşmasını da sağlıyor.

İnsanı rahatlatıp ve huzur veriyor.

Kişiler farklı yönlerini keşfettikçe, bir şeyleri başarabildiğini gördükçe hem kendine verdiği değer artıyor ve kendini daha iyi hissediyor hem de özgüveni gelişiyor. Özgüveni gelişen kişiler topluma daha faydalı ve daha saygılı bireyler oluyor.

Yani ‘‘Hobi de neymiş!'' deyip geçmeyin.

Ayrıca uzmanlar da sosyal fobi, depresyon, uykusuzluk gibi bazı psikolojik rahatsızlıkları olan kişilere bir hobi edinmelerini öneriyor.

İnanın bir hobi edinerek çok farklı yönlerinizi keşfedeceksiniz.

Sağlıklı bir toplum için hem eğitim hem de hobi şart.