Her insanın özel-kişisel durumunun yanında, hatta önünde ve üstünde, ulusal durumumuzdaki belirtiler, olumsuzluklar, terslikler, aykırılık ve çelişkilerle beklenmedik olaylar, varsa öncelikle mutluluk verenleri, yer alır. İnsan yaşamı bir değişiklikler albümüdür. Olumlu görünümlerle olumsuz görünümlerin birlikte sıralandığı bir yaşam geçişidir. Toplumsal yaşamımız üzücü ve çok düşündürücü olaylarla ağırlığını duyurmakta, siyasal kaynaklı baskılar ve dayatmalarla etkisini yoğunlaştırmaktadır.

Basına yönelik sindirme ve susturma çabaları tutuklamalarla sürmekte, hapis cezası, sürmekte olan davalar, haberlerin erişime engellenmesi, para cezaları, kimi TV kanallarına cezaevlerinde sansür, yayın durdurma, kitap okuma cezası, törenlere alınmama gibi önlemlere siyasal amaçlar ve isteklerle başvurulmaktadır.

Bu olumsuz ve çağdışı uygulamalar yanında düşünce yorgunluğuna neden olan durumlar da yaşanmaktadır. Danıştay üyesine FETÖ'cülükten 9 yıl hapis cezası verilmekte, ilgili Bakan emniyetten bu nedenle 33 bin kişinin atıldığını açıklamaktadır. Görevden alınan akademik personelle emniyet görevlisi ve asker sayısı da oldukça kabarıktır.

Ne acı, ne kötü, yüksek yargı organlarının kimi üyelerinin FETÖ'cülükten ceza alıp hapse konulmaları. Ama FETÖ'yü Pensilvanya'da ziyaret eden AKP'li kadın ve erkek milletvekillerine kimse bir şey demedi. AKP içinde hiç FETÖ'cü milletvekili yok mu? Bir zamanlar Bay RTE'nin fotoğraf çektirmiş olması mı hoşgörü nedeni yapılıyor? 12 AKP'li milletvekilinin ziyaret fotoğrafları gazetelerde yayımlandı. İlginç durum, AKP'de FETÖ'cü olup olmadığı tartışmasıdır.

Bir durum da ilgili ve yetkililerin gözlerinden kaçıyor olmalı. Resmi Gazete'de yayımlanan kanunların başında “Kanun no.su” bulunmasına karşın metinde “Kanun sayısı” yazıyor. Kanunlar (yasalar) “no.” ile, kararlar “sayı” ile belirtilir.

Yargıda gecikmeleri dosyaların çokluğuyla olağan karşılamak giderek güçleşiyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın desteklediği yeni yargı düzenlemesinin de yeterli karşılanmadığı izleniyor. Yargıya güveni sarsan, yargıyı yargı olmaktan çıkarma eleştirisine neden olanlar en büyük suçlu sayılırlar. Yargı, hukuk devletinde en sağlıklı, en etkin, en yararlı, en geçerli güvencedir.