48 milyon doları zimmetine geçirdiği için 20 yıl ceza aldı!

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yürütülen yolsuzluk soruşturması sonucu Başkan Tshisekedi’nin yardımcılarından Vital Kamerhe hakkında zimmete para geçirme davası açılmıştı.

Başkanlık ofisinden birinin yargılanması ülkede ve Afrika’daki birçok diğer ülkede gündem maddesi haline gelirlen Kamerhe’nin 20 yıl ceza alması ülkedeki yolsuzlukla mücadele konusunda mihenk taşlarından biri oldu.

Yargıç Pierrot Bankenge Mvita, yüksek rütbeli başkanlık çalışanına 48 milyon doları zimmetine geçirmesi suçundan 20 yıl hapis cezası verdi.