Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

48 milyon doları zimmetine geçirdiği için 20 yıl ceza aldı!

Afrika'daki Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Devlet Başkanı Félix Tshisekedi'nin Genel Sekreteri Vital Kamerhe zimmetine 48 milyon dolar geçirmekten 20 yıl ceza aldı.

Sozcu.com.tr
17:47 -
Haberler Dünya
48 milyon doları zimmetine geçirdiği için 20 yıl ceza aldı!

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yürütülen yolsuzluk soruşturması sonucu Başkan Tshisekedi’nin yardımcılarından Vital Kamerhe hakkında zimmete para geçirme davası açılmıştı.

Başkanlık ofisinden birinin yargılanması ülkede ve Afrika’daki birçok diğer ülkede gündem maddesi haline gelirlen Kamerhe’nin 20 yıl ceza alması ülkedeki yolsuzlukla mücadele konusunda mihenk taşlarından biri oldu.

Yargıç Pierrot Bankenge Mvita, yüksek rütbeli başkanlık çalışanına 48 milyon doları zimmetine geçirmesi suçundan 20 yıl hapis cezası verdi.

İLGİLİ HABERLeonardo DiCaprio, Afrika'daki gorillere bağışta bulunduLeonardo DiCaprio, Afrika'daki gorillere bağışta bulundu
Afrika Dolar Kongo Kongo Demokratik Cumhuriyeti oyuncu para yolsuzluk
Son güncelleme: 17:48 20.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more