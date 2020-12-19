AB Adalet Divanı’ndan Almanya’ya ders: Türkler’in hakkını geri alamazsın

İşte kararın dayandığı o madde

AB'ye 1964 yılında yaptığımız başvurunun ardından birçok ortak sözleşme imzalandı. Bu sözleşmelerin en önemlilerinden biri 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi kararıdır. Bu karar, AB ve Türkiye için bağlayıcıdır, bir uluslararası hukuk hükmüdür. Bu kararın 7. Maddesi şöyle: 'Bir üye devletin işgücü piyasasına yasal olarak dahil bulunan bir Türk işçisinin onunla birlikte oturma hakkına sahip olunan aile bireyleri; - O üye devlette üç yıl ikamet ettikten sonra- Topluluk üye devletleri işçilerine tanınan öncelik saklı kalmak kaydıyla- her türlü işe başvurmak hakkine sahiptirler. - O üye devlette beş yıl ikamet ettikten sonra, diledikleri bütün ücretli işlere serbest girme hakkına sahiptirler. Ev sahibi ülkede mesleki bir eğitim programını tamamlayan Türk işçi çocukları, bu üye devletteki oturma sürelerine bakılmaksızın anne veya babasından birinin ilgili üye devlette en az üç yıldır yasal olarak çalışıyor olması kaydıyla, söz konusu üye devlette, her türlü işe başvurabilir.'