AB Adalet Divanı’ndan Almanya’ya ders: Türkler’in hakkını geri alamazsın

Almanya’da işçi olan eşinin yanına 1970 yılında gelen bir Türk kadınına, sürekli oturma izni vermeyen Duisburg Kent İdaresi'ne, Avrupa Birliği Adalet Divanı'ndan kritik bir karar geldi.
Adı açıklanmayan kadının Avrupa Birliği Adalet Divanı'na (Der Europäische Gerichtshof -EuGH) başvurmasına neden olay olaylar zinciri şöyle gelişti:
VATANDAŞLIĞI DÜŞÜRDÜLER
2001 yılında Alman vatandaşlığını alan ve eşi vefat eden Türk kadın, daha sonra yeniden Türk vatandaşlığına geçti. Almanya bunu öğrenir öğrenmez, diğer on binlerce kişiye yaptığı gibi Alman vatandaşlığının düştüğünü bildirdi. Türk kadına ise kısa süreli oturma izinleri vermeye başladı.
2017'de, “Bana hep kısa süreli oturma izni veriyorsunuz. 50 yıldır buradayım. Sorun yaşıyorum” diyerek sürekli oturma izni isteyen Türk kadına, Duisburg Belediyesi ‘hayır’ cevabını verdi. Türk kadın da mahkemeye gitti.
ESKİ HAKKINI GERİ VERİN
Duisburg Mahkemesi'nde, “Türkler'in Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi kararlarından doğan özel hakları” olduğu hatırlatılınca, konu görüş sorulması için Lüksemburg'daki Avrupa Birliği Adalet Divanı'na götürüldü.
Avrupa Birliği Adalet Divanı geçen ay açıklanan C 279/19 sayılı kararında, Türkiye ile AB arasındaki Ortaklık Konseyi Kararları'na atıfta bulundu ve Türkler'in haklarının kısıtlanamayacağını belirtti. Mahkemenin 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 7. Maddesine dayandardığı gerekçesinde, Türkler'in haklarının geriye doğru kötüleştirilemeyeceği hatırlatıldı. Ayrıca, vatandaşlık kaybının herkes için geçerli olabileceği ancak bir Türk vatandaşının, vatandaşlıktan önce sahip olduğu sürekli oturma izni hakkının geri verilmesi gerektiğine hükmedildi.