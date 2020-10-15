AB Liderler Zirvesi’nde corona virüsü paniği! Toplantıdan ayrıldı

Reuters’ta yer alan habere göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, COVID-19 testi pozitif çıkan biriyle temas ettiği için Brüksel’deki Avrupa Birliği zirvesinden ayrıldığını ve karantinaya girdiğini açıkladı.

“TEST SONUCUM NEGATİF ÇIKTI”

Von der Leyen Twitter’da yaptığı açıklamada kendisinin corona virüsü testi sonucunun negatif çıktığını söyledi.

Von der Leyen şu paylaşımı yaptı:

* Merkez ofisimin bir üyesinin bu sabah COVID-19 testinin pozitif çıktığı konusunda bilgilendirildim.

* Benim test sonucum negatif çıktı.

* Ancak önlem olarak, AB Konseyi’nden derhal kendi kendimi izole etmek için ayrılıyorum.

ZİRVE DEVAM ETTİ

Ursula von der Leyen’in zirveden ayrılmasının ardından toplantının devam ettiği açıklandı.

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