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ABD açıkladı: Irak’ta operasyonlar durdu

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Irak’ta uluslararası koalisyonun operasyonlarının büyük ölçüde durduğunu belirterek kuvvetlerinin güvenliğini güçlendirme ve Irak hükümetiyle görüşmelere odaklandıklarını kaydetti.

21:41 -
Haberler Dünya
ABD açıkladı: Irak’ta operasyonlar durdu

James Jeffrey, basın toplantısında, “Irak'ta uluslararası koalisyonun operasyonlarının büyük ölçüde durdu, çünkü (İran'ın saldırılarından sonra) kuvvetlerin güvenliğini sağlama ve Irak hükümetiyle görüşmelere odaklanmış durumdayız” ifadesini kullandı.

Sputnik’in aktardığı habere göre, ABD'li diplomat, koalisyonun operasyonlara yeniden başlamasının, “Irak hükümetinin nasıl işbirliği yapacağına” bağlı olduğunu kaydetti.

James Jeffrey (FOTO: REUTERS)

Operasyonların askıda kaldığı sürede IŞİD'in etkinleştiğinin gözlemlenmediğini kaydeden Jeffrey, IŞİD'e karşı mücadelenin devam edeceği ve kimsenin bu mücadeleden çıkmayacağı umudunu dile getirdi.

ABD'li diplomat, “Onlar, IŞİD'e karşı mücadele misyonuna inanıyor. Kimse, sadece IŞİD'in fiziksel halifeliğinin bozguna uğramasıyla işin bittiğini düşünmüyor” dedi.

Jeffrey, IŞİD'e karşı mücadelenin geleceğini görüşmek için gelecek Çarşamba günü Kopenhag'da koalisyon ülkelerinin siyasi temsilcileriyle bir araya geleceklerini de sözlerine ekledi.

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