Son dakika… ABD’den ‘geçici ziyaretçi vizesi’ kararı! Tarih belli oldu

Trump yönetimi, ABD’de doğum yoluyla vatandaşlık sahibi olunmasını sağlayan “doğum turizmini” engellemeye yönelik ilk adımı attı.

24 OCAK 2020’DEN İTİBAREN…

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Beyaz Saray Basın Sekreterliği’nden yapılan açıklamada “24 Ocak 2020’den itibaren Dışişleri Bakanlığı artık doğum turizmi için ABD’ye girmek isteyen yabancılara geçici ziyaretçi (B-1 / B-2) vizesi vermeyecek” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD anayasasının 14'üncü maddesi, anne ve babasının statüsünden bağımsız olarak, Amerikan topraklarında doğan her çocuğun ABD vatandaşı olmasını öngörüyor.

Trump yönetiminin bu hamleyle, başka ülkelerin vatandaşı olan kadınların Amerika’da doğum yaparak çocuklarına vatandaşlık almalarını sağlayan “doğum turizmini” hedef aldığı belirtiliyor.