ABD Başkanlık seçimini Biden kazandı: Peki ya Trump görevi bırakmazsa?

Bütün dünyanın merakla takip ettiği seçimler nihayete yaklaşırken ABD’de yeni bir tartışma başladı… Seçimlere hile ve usulsüzlük karıştığını sık sık dile getiren Donald Trump’ın görevini bırakmak istememesi ve Beyaz Saray’dan ayrılmaması durumunda yaşanacak senaryolar uluslararası kamuoyunun yeni gündem maddesi oldu.

Daha önce ABD tarihinde buna benzer bir durumun hiç yaşanmadığı belirtilirken, ülke tarihinin en kutuplaştırıcı ve aykırı başkanlarından biri olan Trump söz konusu olunca, bu senaryonun gerçekleşme ihtimali Amerikan kamuoyunun karşısına çıktı. Seçimlerde 71 milyondan fazla oy aldığını sık sık dile getirerek seçimlere hile karıştığını söyleyen Trump’ın Beyaz Saray’daki görevini bırakmaması durumunda ise rezil olma ihtimali bir hayli yüksek.

20 Ocak 2021’de yemin ederek Beyaz Saray’da resmen görevine başlayacak Joe Biden’a koltuğunu devretmemesi durumunda Trump, adeta kovulacak. Bir dönem Trump ve yakınlarını korumakla görevli Gizli Servis, Trump’ı Beyaz Saray’dan eskort eşliğinde çıkaracak. Barack Obama’nın Trump’a görevini devrettiği sürece dahil olan eski bir yetkili Newsweek’e olası senaryoları sıraladı. İsmini açıklamayan yetkili, “Gizli Servis, onu Beyaz Saray’dan uzaklaştıracak. Muhtemelen ona Beyaz Saray sınırlarına girmiş sıradan yaşlı bir adama davranacakları gibi müdahale edeceklerdir” dedi.

PENTAGON’A EMİR VEREMEYECEK

Devir-teslim seremonisi sırasında Trump’ın etkinliğe katılıp katılmamasının fiilen bir etkisi olmayacağını belirten eski İstihbarat ve Terörle Mücadele Uzmanı Malcolm Nance, “Bu süreçte sistem bağımsız olarak çalışıyor. Trump orada yer alsa da almasa da onun için kararlar veriliyor” yorumunu yaptı.

Nance, “Eğer Trump fiziksel olarak Beyaz Saray’dan ayrılmak istemezlerse onu fiziksel olarak kovarlar. Onu yaka paça dışarı çıkarırlar, eğer gideceği yer için uçak ayarlamamışsa, kendi uçuşu için bilet almasını isteyebilirler” dedi.

Trump görevini devretmezse resmi olarak Ocak ayında başkanlık görevine devam etmediği için bütün ayrıcalıklarından da olacak. Beast (İng. Canavar) lakaplı özel zırhlı limuzini, Air Force 1 isimli özel başkanlık uçağı ve Beyaz Saray’daki haklarını yitirecek olan Trump, kendisine destek de bulamayacak.

Zira Trump genelkurmay başkanı olarak konumunu da yitireceği için Pentagon’a söz geçiremeyecek ve ABD ordusu Biden’a karşı cephe alamayacak. ABD tarihinde böyle bir senaryo hiçbir zaman gündeme gelmemesine rağmen uzmanlar Trump’ın görevi bırakmaması durumunda ordudan ziyade Gizli Servis’in duruma el koyacağını tahmin ediyor.

BIDEN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Ağustos ayında Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, Kongre’ye yaptığı açıklamada seçim sürecinde apolitik bir duruş sergileyeceklerini açıklamış ve “Anayasa’nın gerektirdiği gibi barışçıl bir geçiş sürecini takip edeceklerini” söylemişti.

Joe Biden da Ağustos ayında katıldığı bir programda, “Sana söz veriyorum, ben güvenlik güçlerinin onu Beyaz Saray’dan eşlik ederek uzaklaştıracaklarına ikna oldum” ifadesini kullanmıştı.

TEK BİR BELGEYLE BIDEN’I DURDURDULAR

ABD’de oylama sonrasında belirsizlik ve kafa karışıklığı devam ederken ülkenin çok okunan gazetelerinden Washington Post, Trump’ın atadığı Genel Hizmetler Yönetimi Müdürü Emily Murphy’nin Biden’ın geçiş sürecini engellediğini yazdı.

Gazete, normalde çok göz önünde olmayan bir pozisyonda bulunan Murphy’nin normalde kağıt ve belge işleriyle ilgilendiğini, milyonlarca dolarlık bütçelere onay vererek, vergi mükelleflerinin paralarının nasıl harcanmasına yön verdiğini hatırlatan Washington Post, bu ismin Biden’ın geçiş sürecini sekteye uğrattığını yazdı.

Biden’ın geçiş sürecini yönetecek ekibinin resmen bu hafta çalışmasına izin veren belgeyi Murphy’nin henüz hazırlamadığı ortaya çıktı. Washington Post, seçim sürecinin netleşmesinden sonra 36 saat geçmesine rağmen Murphy’nin mektubu hazırlamadığını aktarırken, “Bu belgenin imzalanmaması modern zamanlarda geçiş sürecinde 2000’deki Florida sayımının tekrar yapılması haricinde ilk gecikme olarak kayıtlara geçecek” yorumunu yaptı.

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