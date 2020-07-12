ABD’de coronadan ölenlerin sayısı 137 bini aştı

Corona virüsü nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ve en yüksek vakaya sahip olan ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 137 bin 429 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 3 milyon 357 bin 928 kişiye ulaştı. (DHA). İLGİLİ HABERCorona virüsüyle ilgili müthiş gelişme: Moleküler kelepçe aşısı geliyor. . İLGİLİ HABERCorona virüsü açıklamaları kızdırdı: Fauci&#039;yi kızağa çekti. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/abdde-coronadan-olenlerin-sayisi-137-bini-asti-5926840","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/abdde-coronadan-olenlerin-sayisi-137-bini-asti-5926840","pageType":"yazi","pageIdentifier":5926840,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"ABDu2019de coronadan u00f6lenlerin sayu0131su0131 137 bini au015ftu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":5926840,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/abdde-coronadan-olenlerin-sayisi-137-bini-asti-5926840/","headline":"ABDu2019de coronadan u00f6lenlerin sayu0131su0131 137 bini au015ftu0131","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["ABD","Avustralya","Bilim","Corona","doktor"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/07/12/iecrop/corona-hastane-reuters-2_16_9_1594449998-880x495-1_16_9_1594568242.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":"2020-07-12 18:37:24","datePublished":"2020-07-12 18:37:24","dateModified":"2020-07-12 18:37:24","info":"{"seo_news":"false"}"});