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ABD’de coronadan ölenlerin sayısı 137 bini aştı

ABD’de corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 137 bin 429’a yükseldi.

18:37 -
Haberler Dünya
ABD’de coronadan ölenlerin sayısı 137 bini aştı

Corona virüsü nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ve en yüksek vakaya sahip olan ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 137 bin 429 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 3 milyon 357 bin 928 kişiye ulaştı. (DHA)

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