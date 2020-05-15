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ABD’de kalan Türkler için yeni tahliye seferleri başladı

Corona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla ABD´de kalan Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları tarafından New York, Şikago, Houston ve Miami'den özel seferler başladı.

20:49 -
Haberler Dünya

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısıyla ABD´de kalan Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları (THY) tarafından New York, Şikago, Houston ve Miami’den özel seferler başladı.

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu özel seferlerin bugün New York ve Şikago’dan, yarın ise Houston’dan ve 17 Mayıs’ta da Miami’den gerçekleştirileceği belirtildi.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Açıklamada ayrıca, uçuş günü Covid-19 belirtileri gösteren veya daha önce Covid-19 tanısı konulan yolcuların uçuşlara kabul edilemeyeceği bildirildi. Söz konusu seferlerle Türkiye’ye gidecek yolcular ülkeye girişlerinden itibaren 14 gün boyunca karantinada kalacaklar.

Tahliye olmayı bekleyen vatandaşlar havalimanlarina akın etti. DHA

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ABD Corona istanbul Miami New York söz THY Türkiye
Son güncelleme: 21:07 15.05.2020
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