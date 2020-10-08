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ABD’de ünlü isimlerden çıplak oy çağrısı: Amerika’nın sana ihtiyacı var

ABD'de Sarah Silverman, Naomi Campbell, Amy Schumer, Mark Ruffalo gibi isimler, seçmenlere oy vermeleri çağrısı yaptı. Ünlüler, posta yoluyla oy vermenin inceliklerini çıplak halde yer aldıkları videoyla anlattı.

Sozcu.com.tr
12:53 -
Haberler Dünya

ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlere gerim sayım sürerken, ünlü isimler de seçmenlere oy vermeleri için çağrılarda bulunuyor.

Sarah Silverman.

Corona virüsü salgını nedeniyle posta yoluyla oy kullanma bu yıl daha da önem kazanmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimde hileye yol açacağını öne sürdüğü yöntemle ilgili ünlü komedyen Sarah Silverman’ın başı çektiği grup çıplak paylaşımlarda bulundu.

Mark Ruffalo.

Chris Rock, Tiffany Haddish, Amy Schumer, Chelsea Handler, Josh Gadd, Mark Ruffalo, Kerry Washington ve Naomi Campbell gibi isimler, bir araya geldikleri videoda seçmenlere geçerli oy verebilmeleri için uyarılar yaptı.

Naomi Campbell.

Silverman elleriyle göğüslerini kapattığı görüntülerde, “Arkamda bir adam yok. Bunlar benim ellerim. Dürüst olmak gerekirse göğüslerimle ellerimi kapatmayı tercih ederim ama işte buradayız. Eğer dediklerimi uygulamazsınız, oylarınız çöpe gidebilir” dedi.

Amy Schumer.

Silverman, seçmen kartlarını doğru şekilde doldurma ve zarflar konusunda da bilgi verirken, “Amerika’nın sana ihtiyacı var” dedikten sonra selam vererek videoyu sonlandırdı.

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ABD Amerika Chelsea Corona Donald Trump Dünya Naomi Campbell
Son güncelleme: 13:02 08.10.2020
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