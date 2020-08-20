Billie Eilish’ten Joe Biden’a destek çağrısı: Hayatımız buna bağlı

ABD'li ünlü şarkıcı Billie Eilish, Demokrat Parti'nin Başkan adayı Joe Biden'a destek için seçmenlere seslendi. Eilish, "Hayatımız ve dünya buna bağlıymış gibi oy vermeliyiz. Her şey Donald Trump'a karşı Joe Biden'a oy vermekle başlıyor" dedi.

ABD’de Kasım ayında yapılacak seçimlere gerim sayım sürerken, ünlü isimler de adaylarla ilgili görüşlerini belli etmeye başladı.

Ünlü şarkıcı Billie Eilish, Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden’a desteğini açık bir şekilde gösterdi. Demokrat Parti Kongresi’nde Biden için oy isteyen 18 yaşındaki Eilish, seçmenlere video mesajıyla seslendi.

Konuşmasına Trump’ı hedef alarak başlayan Eilish, “İşlerin ne kadar kötü olduğunu söylememe gerek yok. Donald Trump ülkemizi ve değer verdiğimiz her şeyi yok ediyor. İklim değişikliği ve Covid gibi sorunları çözebilecek bir lidere ihtiyacımız var, onları görmezden gelecek birine değil. Sistematik ırkçılığa ve eşitsizliğe karşı mücadele edecek liderler” dedi.

Eilish sözlerinin devamında ise, “Her şey ne kadar risk altında olduğumuzu anlayan ve değerlerimizi paylaşan bir ekip oluşturan birine oy vermekle başlıyor. Donald Trump’a karşı Joe Biden’a oy vermekle başlıyor. Sessiz kalmak bir seçenek değil, oturup bekleyemeyiz. Hayatımız ve dünya buna bağlıymış gibi oy vermeliyiz. Geleceğimizin bize ait olması için lütfen oy verin” ifadelerini kullandı.