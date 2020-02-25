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ABD’den 13 ülkeye yaptırım kararı!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya ve Çin'in de aralarında bulunduğu 13 ülke vatandaşı ve firmasına İran'ın füze gelişim programına destek olduğu için yaptırım kararı alındığını açıkladı.

23:26 -
Haberler Dünya
ABD’den 13 ülkeye yaptırım kararı!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bazı ülkelerin kişi ve firmalarına ABD tarafından yaptırım kararı alındığını açıkladı.

Yaptırımın gerekçesi olarak İran’ın füze geliştirme programına doğrudan katkı sağlanmasını gösteren Pompeo, “Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin, Rusya ve Irak gibi 13 ülkenin vatandaşı ve firmaları Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na (NPT) karşı İran’ın füze gelişim programına destek olduğu gerekçesiyle yaptırım kararı uygulanmaya başlandı” dedi.

Pompeo, söz konusu kişi ve firmalara yaptırım kararları doğrultusunda ABD’ye giriş yasağı ve ticaret yasağı uygulanacağını kaydetti. (İHA)

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