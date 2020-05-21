ABD’nin en önemli sağlık kuruluşu merak edilen corona virüsü sorusunu yanıtladı

Corona virüsünün yeni merkez üssü haline ABD’nin en önemli sağlık kuruluşu olan Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bir açıklama yayınladı.

Mart ayının başında “Virüs yüzeyler ve objeler üzerinden bulaşabilir” açıklamasını yapan kuruluş internet sitesi üzerinden yayınladıkları rehberde, “Corona virüsü yüzeylere dokunarak ya da objelere dokunulduğunda kolayca bulaşmıyor” açıklamasını yaptı.

“ANA SEBEP TEMAS DEĞİL”

Rehberde, “Virüsün yayılma yöntemi olarak temasın ana sebep olmadığını düşünüyoruz fakat bu konuda halen bir şeyler öğreniyoruz. Bir insanın, virüsün olduğu bir yüzey ya da objeye dokunduktan sonra elini yüzüne, ağzına, burnuna ve bir ihtimal gözlerine sürmesi, Covid-19’un yayılmasının bir sebebi olabilir” ifadesi kullanıldı.

Kurumun internet sitesinde, “Virüsün esas bulaşma şekli semptom göstermese bile insanların karşı karşıya gelmesiyle oluyor” ifadesi yer aldı.