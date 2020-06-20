ABD’yi karıştıran olayda flaş gelişme! Floyd’u katleden ekipten bir kişi daha serbest

ABD’de George Floyd´un ölümüne yol açan dört eski polisten ikincisi de kefaletle serbest bırakıldı.

J. Alexander Kueng´in, 750 bin dolarlık (5 milyon TL) kefaletinin ödenmesinin ardından Hennepin Bölge Cezaevi´nden şartlı tahliyeyle çıktığı ifade edildi.

Kueng, Derek Chauvin, Tou Thao ve Thomas Lane de dahil olmak üzere Floyd´un ölümünden suçlanan polisler arasında yer alıyordu. Söz konusu gruptan Lane de Haziran ayı başında kefaletle serbest bırakılmıştı.

ABD’de mayıs ayı sonunda Chauvin’in başını çektiği grup, George Floyd’u gözaltına aldıkları sırada orantısız güç kullanmıştı.

Sosyal medyada da yer alan görüntülerde Chauvin, Floyd’un boğazına diziyle baskı uygulayarak ölümüne yol açmıştı.

İnfial yaratan görüntüler sonrası ABD’de ülkenin büyük bölümüne yayılan ırkçılık karşıtı gösterilerin fitili ateşlenmişti.