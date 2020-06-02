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Alman Dışişleri Bakanı Maas açıkladı! Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor: Seyahat kararları yolda

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, hükümetin yarın Avrupa Birliği ülkeleri ve bazı diğer ülkeler için corona virüsü kapsamında uygulanan seyahat uyarılarını kaldırma teklifini ele alacağını söyledi.

Sozcu.com.tr
16:31 -
Haberler Dünya
Alman Dışişleri Bakanı Maas açıkladı! Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor: Seyahat kararları yolda

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile bir araya geldikleri görüşme sonrası basın mensuplarının karşısına geçti. Burada soruları yanıtlayan Maas, seyahat yasaklarıyla ilgili, “Yarın yapılacak kabine toplantısında ele alınmak üzere hükümet tarafından henüz onaylanmamış bir karar için hazırlık yapıyoruz” dedi.

Maas, “AB ve diğer ülkeler için ilan ettiğimiz seyahat uyarılarını bu hafta içinde tavsiyelere dönüştürmek istiyoruz” dedi.

Maas’ın açıklamasında değindiği AB üyesi olmayan ülkeler arasında İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn’ın yanı sıra Türkiye’nin de olduğu öne sürülüyor.

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Son güncelleme: 16:34 02.06.2020
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