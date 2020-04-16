Almanya’da corona yardımlaşması! Evsiz kalan seks işçilerine Türk oteli kapılarını açtı

Almanya’da, herkes elinden geldiğince corona virüsü krizini birlikte aşmada adımlar atıyor. Hükümetin açıkladığı corona acil yardımları toplumun her kesimine ulaşabiliyor. Ancak öyle iki kesim var ki, bunlar için sosyal dayanışma gerekiyor. Hiçbir işi olmayan evsizler ile gerekli yasal belgeleri olmadığı için ‘tek çalışan’ olarak vergisini vermeyen seks işçileri sokaklarda kaldı.

Frankfurt'ta Hüseyin Adalı’nın sahibi olduğu Hotel Franken, sokakta kalan ve corona nedeniyle çalışamayan seks işçilerine kapılarını açtı. Salgın boyunca otelde masraflar için çok cüzi miktar ödeniyor, bu imkanı olmayanlar da ücretsiz konaklıyor.



’10 KİŞİYE DESTEK VERİYORUZ’

Konuyla ilgili konuşan Adalı, “Toplumun her kesimi zorda. Bu toplumsal yaradır ve sokakların gerçeğidir. Biz de elimizi uzattık. Çok yardıma ihtiyacı olduğu için arayanlar da oldu. Gelip bir süre ücretsiz kalabileceklerini söyledik. Şu anda 10’a yakın kişiye destek veriyoruz“ diye konuştu.

ÜNLÜ ŞARKICI DA DEVREDE

Alman şarkıcı Andrea Berg ise ailesinin otelini hastalara açtı. Rems-Murr bölgesindeki Sonnenhof isimli 260 yataklı lüks otelin 100 yatağı, corona hastalarının rehabilitasyonu için ayrıldı. Tedavisi biten bakıma muhtaç hastalar otelde ücretsiz kalacak.

ASKIDA EKMEK MODELİ

Hamburg‘un Eimsbüttel bölgesinde bir futbol sahasının kenarındaki çitlere, yiyecek dolu paketler asılıyor.

Türkiye'deki askıda ekmek modeline benzeyen uygulamada evsizler ve ihtiyacı olanlar gelip istediğini alıyor. Aynı uygulama hızla Almanya'nın diğer kentlerine de yayıldı.