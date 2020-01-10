Almanya’da kanalda can pazarı! Yaşlı çifti suya atlayan Türk kurtardı

Düsseldorf’ta salı günü yaşlı bir çift aracını park ettiği sırada, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otomobil kanala düştü. Araç suya batmaya başlarken, bunu gören Murat Alkan (46), 82 yaşındaki adam ve 79 yaşındaki eşini eşini kurtarmak için suya atladı.

Alkan’ın yaşlı çifti kurtarmaya çalıştığı sırada, durumu gören birkaç kişi daha suya girerek yardıma geldi. Alkan, yaşlı adamı kanal kenarındaki çimlere doğru getirirken, bir diğer kişi de yaşlı kadını kurtardı.

POLİSTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Olayla ilgili Alman medyasına konuşan Alkan, ilk başta bir gürültü duyduğunu ve sonrasında da bir aracın kanaldaki suda batmaya başladığını gördüğünü belirtti. Güvenlik görevlisi Alkan, “Yaralanmadıkları için mutluyum” dedi.

Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis, yaşlı çifti kurtarmak için suya girenlere kuru kıyafet temin etti ve bir teşekkür mesajı yayımladı.

Bir görgü tanığı, Alkan ve diğerlerinin yaşlı çifti kurtarma anlarını kayda alırken, RTL televizyonu da aracın kanaldan çıkarılma anlarının görüntülerini yayınladı. (DHA)