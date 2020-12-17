Almanya’da rezalet: Devlet televizyonu PKK propagandası yaptı

Almanya’nın PKK ve bağımsız Kürdistan hayali bitmiyor… Ülkesinde yasakladığı halde hiçbir PKK eylemine ses çıkarmayan, PKK'lılara her türlü siyasal ve maddi desteği sağlayan Almanya, bu kez kapısında Alman bayrağı olan bir merkezde terörist kostümü giydirilmiş Kürt ve Ezidi çocuklara Kürtçe eğitim verdiriyor.

PKK BELGESELİ YAYINLADILAR

Alman Devlet Televizyonu ZDF'nin Info kanalında, üç gün önce “Baskı, terörizm ve ihanet altındaki Kürtler” başlıklı bir belgesel yayınlandı.

Erbil, Türkiye, Almanya, Suriye ve Irak'taki çeşitli yerlerde çekilen görüntüler, Rize'nin altında başlayıp bir yandan Basra, diğer yandan Hatay'a kadar uzanan geniş bir “sözde Kürt bölgesi” haritası altında gösterildi.

Türkiye'den Almanya'ya kaçan PKK'lılar, HDP'li politikacılar, Erbil'deki Iraklı Kürtler, sözde Kürt devleti yanlısı Kürtçe konuşan Ezidiler ve Suriye'deki terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG'liler konuşturuldu.

PKK, ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISIYMIŞ

Belgeselde Türkiye, işgalci ve bağımsız Kürt devletini engelleyen ülke olarak gösterildi. Zaman zaman da, “Kürtler'e soykırım yapmakla” suçlandı. Almanya'da yasaklı PKK eylemleri gösterildi, PKK'lılar konuşturuldu. Onların, ülkede yasaklı olan PKK lideri Öcalan'la ilgili övgü dolu sözlerine yer verildi.

PKK'lıların tümü, bağımsız ve özgürlük savaşçısı olarak tanıtılırken, ABD'nin Kuzey Irak ve Suriye'den kısmen çekilmesiyle yalnız kalmalarından dolayı üzüntüleri dile getirildi ve onların Türkiye aleyhine söyledikleri sözler eksiksiz yayınlandı.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Kalkar Kasabası'nda kurulan ve bağımsız Kürt devleti yanlısı propagandalar yapan “Mala Ezdai” isimli dernekte, Alman ve Yahudi cemaatleriyle yapılan toplantılar gösterildi.

GERİLLA KIYAFETİYLE EĞİTİM

ZDF, kapısında Alman ve sözde Kürt devleti bayrağı bulunan bu derneği tanıtırken, “Burada Kürt çocukları unuttukları ana dilleri Kürtçe, dinleri ve dilleri öğretiliyor. Otonom ve bağımsız bir Kürdistan geleceği için” dedi.

Görüntülerde, terörist elbiseleri giymiş Kürt çocukları yer aldı.