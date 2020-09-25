Ankara’dan ABD’li siyasetçiye sert yanıt

Son dönemde ilişkilerin seyrinde gittiği ABD-Türkiye hattında yeni bir gerilim yaşanıyor… Gerilimin başrolünde ise ABD Başkanı Donald Trump’ı “Türkiye’de değiliz” diye eleştiren Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi var.

Dün Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısı sonrası bir gazetecinin Kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçiminde Demokratlar'ın adayı Joe Biden’ın kazanması durumunda neler olacağına yönelik sorusu üzerine Donald Trump'ın, “Olacakları göreceğiz” yanıtını vermesi ABD'de gündem oldu. Trump’ın açıklaması büyük tepki çekerken en sert yanıt Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’den geldi.

Deneyimki Demokrat siyasetçi, “Trump'ın kimlere hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin’e, Kim Jong Un’a, Türkiye’de Erdoğan’a hayranlık duyuyor. Ancak kendisine hatırlatırım. Kuzey Kore’de değilsiniz, Türkiye’de ya da Rusya’da değilsiniz Sayın Başkan. Bu arada Suudi Arabistan’da da değilsiniz. Amerika Birleşik Devletleri’ndesiniz. Burası bir demokrasi. Neden bir an için ettiğiniz başkanlık yeminine ve Anayasaya bağlı kalmıyorsunuz” açıklamasını yapmıştı.

“İBRETLİK CEHALET”

Trump’ı Türkiye üzerinden eleştirmeye çalışan Pelosi’ye bugün Ankara’dan çok sert bir yanıt geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump’ın “Gergin Nancy” lakabını taktığı Pelosi’yi eleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “İbretlik cehaletiyle Nancy Pelosi’nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı’na kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz” dedi.