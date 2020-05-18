Avrupa corona sonrasında normale dönmeye başladı

Avrupa’da corona önlemleri yumuşatılıyor ama hayatın birçok alanında corona kuralları uygulanmaya başlandı. Birçok ülkede yeni corona kuralları bu haftadan itibaren hayata geçirildi.

ALMANYA SINIRLARINI AÇTI

Almanya’da okullar kademeli olarak açılıyor. Her öğrenci, yaz tatilinden önce bir hafta okula gitmiş olacak. Restoranlar ve cafeler de açıldı fakat hijyen, mesafe ve maske şartı var. Restorana maskeyle giriliyor. Bir listeye isim adres ve telefon numarası yazılıyor. Sonra yemek ısmarlanıyor. Masaların yarısı kullanılmazken kullanılan masaların araları iyice açılmış durumda.

Kalabalık toplantılar ve düğünler Almanya’da halen yasak. Oteller ise bu ayın sonunda açılacak. Kamusal alanda maske şartı getirilirken otobüs, tren, uçak gibi toplu taşıma ile marketlerde maske zorunluluğu var. İşe, doktora, acil bakım yerlerine, alışverişe, acil toplantılara, randevulara ve sınavlara katılmakta kısıtlama kaldırıldı. 1.5 metre mesafe kuralı her yerde geçerli.

İki aileden fazla kişi bir araya gelemeyecek. Misafirlikte 10 kişi aşılmayacak. Almanya'nın tatil bölgelerine ailecek gitmek serbest. Hijyen kurallarına uymak şart ve her yerde dezenfektan bulunuyor. Sinema ve tiyatrolar, ancak kapasitenin yarısı kadar insan alabilecek. Botanik bahçeleri ziyaret edilebilecek. Kuaförler, tırnak bakım yerleri, güzellik salonları, ayak bakım merkezleri, dövme yapılan yerlerde sıkı maske ve hijyen şartları var.

YAZLIĞA GİDENLER GERİ DÖNMEK ZORUNDA

Boş zamanları değerlendirme, sokağa çıkma, kişisel sporlar, ülke içi seyahatlerde kısıtlama yok. Tatil yörelerinde evleri olanlar, oraya gittikten sonra 24 saat içinde evine dönmek zorunda. Bir yerden yiyecek alınca, en fazla 100 metrelik mesafede tüketilebilecek. Dondurma alanlar, en fazla 50 metre uzaklaşıp yiyebilecek. Marketlerde, dükkanlarda 10 metrekareye 1 kişi düşecek. Bazı restoranlarda 5 metreye bir kişi olabilecek. Fransa, İsviçre, Lichtenstein ve Avusturya'ya seyahat yasakları yumuşatıldı.

AVUSTURYA’DA BÜTÜN MARKETLER AÇILDI

Yaklaşık 16500 vaka ve 629 ölümle corona krizini büyük oranda atlatan Avusturya, ilk normalleşmeye geçmeye çalışan ülkelerden oldu. Almanya sınırı açık. Aynı şekilde Avusturya da; Çekya, Slovakya, Macaristan ve Slovenya sınırlarını dün geceden itibaren açtı. Sadece ara ara kontroller var. Ancak sadece “bir geçerli nedeni” olanlar gidebiliyor. Gitmeden önce, ad –soyad, adres, gidiş nedeni ve kalacağınız günleri belirten bir form doldurmanız gerekiyor. Geçen ay 400 m2'den küçük marketler açılmıştı. Mayıs itibariyle tümü açıldı. Bir metrelik mesafe kuralına uymak koşulu var.

OTELLER GELECEK HAFTA AÇILIYOR

Hapşırırken ağız ve burunu mendil ile kapatmak şart. Bu kağıt mendil kullandıktan sonra hemen çöpe atılacak ve eller dezenfekte edilecek.

Oteller 29 Mayıs’ta açılıyor. Alman turistlerin gelmesi için tatil yöreleri de hazırlanıyor. Aynı gün yüzme havuzları ve eğlence merkezleri açılıyor. Sinemalar 1 Haziran'dan sonra kapılarını açacak. 29 Mayıs'tan itibaren 100 kişiye kadar eğlenceler ve partiler serbest olacak. 1 Temmuz'dan sonra ise 250 kişiye kadar toplantılar mümkün. 1 Ağustos'tan sonra 500 kişiye kadar kişi etkinliklerde bir araya gelecek. 10.000 kişiyi bulacak kalabalıklara ne zaman izin verileceği bilinmiyor.

Okullarda sınavlar yapılıyor. Çocuk yuvaları ve okullar için ayrı kurallar belirlenecek. Süpermarketlerde, kamu taşıma araçlarında maske şartı var.

Sokağa çıkma yasağı yok. İşe gitmek, zorunlu ihtiyaçlar, doktor randevuları serbest. Ülke içinde bir yerden başka yere gidenlere karantina şartı yok.

HER KANTONUN UYGULAMALARI FARKLI

Normalleşme sürecine giren İsviçre’de de kurallarda esneklik uygulanmaya başlandı… Ülkedeki üniversitelerde derslere girmek serbest. Alışveriş yerleri, pazarlar, müzeler, kütüphaneler, spor merkezleri, restoranlar- cafeler, belirlenen kurallar çerçevesinde açıldı.

Herkes belirlenen maske, mesafe ve hijyen kuralına uymak zorunda. Her kantonun uygulamaları değişse de, genel kural böyle.

İsviçre, Almanya ve diğer ülkelere sınırı açtı. Ama gitmek için bir ailenin bir kısmının orada bulunması gibi “özel gerekçe” olması gerekiyor. Turistik amaçla henüz gidilemiyor. Açılımların ilki 27 Nisan'da olmuştu. İkincisi ise 11 Mayıs'ta başladı. İsviçre, birden bire her şeyi açtı ve koruma şartları dışındaki şartları yumuşattı.

Bir restorana ya da yemeği en fazla 4 kişi gidebilecek. Servis, insanlar yerini aldıktan sonra yapılabilecek. Alışveriş merkezleri, pazarlar, müzeler, kütüphaneler, arşivler açıldı. Okullar kademeli olarak açılıyor. En fazla 5 kişiye ders verilebilecek, bu kurallara uymak koşuluyla dil kursları ve sürücü kursları çalışabilecek. Seyahat acenteleri ve spor salonları da yeni kurallar kapsamında açıldı.

Ülkede 7 Haziran'a kadar ise şu yasaklar sürüyor: Restorana 4 kişiden fazla gitmek. Kamp yapmak. Seks işçiliği ve eskort servisi yapmak. Kamusal alanda beş kişiden fazla bir araya gelmek. Eğlence yerleri, sinema, tiyatro, kumarhane, spor stüdyoları, yüzme havuzları, kayak merkezleri, botanik bahçeleri ve hayvanat bahçeleri ziyaretler halen yasak.

DÜĞÜN VE CENAZELERE İZİN ÇIKTI

Belçika’da 18 Mart'tan itibaren ikinci açılım başladı. Önümüzdeki haftadan itibaren, temas gerektiren işler yapılabilecek. Kuaför, berberler, kozmetik stüdyoları, hizmet sektörü açılacak. Randevu ile çalışmak mümkün ve maske takma koşulu var. Tabii mesafe kuralı da geçerli.

Düğünler ve cenazeler en fazla 30 kişilik katılımla ve mesafeli, maskeli mümkün olacak. Pazar yerleri açıldı. Kütüphane, müze ve tarihi yerleri ziyaret bugün itibariyle mümkün. Yine corona kurallarına uymak koşuluyla, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri ve doğal parklar açılıyor. Gruplar halinde spor yapmada 20 kişi ve açık hava şartı var. Bireysel sporlarda kısıtlama yok. Sonraki açılım ise 8 Haziran'da yapılacak. Almanya sınırı açık, ara sıra kontroller var.

KÖLN’DEN ÇOK SAYIDA İNSAN HOLLANDA’YA GİTTİ

Normalleşme sürecine hızlı giren ülkelerden biri de Hollanda oldu… Ülkede meşhur cafeler açıldı ve Hollandalılar, haşhaş almaya koştu. Süpermarketler açıldı ve Almanlar, daha az kurallar olduğu için Hollanda'ya gitti. Özellikle Köln bölgesinden çok sayıda kişi Hollanda'ya geçti. Maske kuralına uyulmadığı görüldü. Kuaförler, güzellik salonları açık olan ülkede restoranlar ve cafeler de açık. Müzeler 1 Haziran'dan sonra açılıyor. Maske, mesafe ve hijyen şartları geçerli.

Bungalowparkları, tatil evleri kullanımı, kiralanması serbest. Kamp yerleri, eğlence parkları 1 Temmuz'da tamamen açılacak, buralarda duş ve tuvalet kullanmak serbest olacak. Restoran, cafe, sahillerdeki gastronomi alanları ve alkollü içecek yerlerde en fazla 30 kişi bulunabilecek. Temmuzdan sonra buralarda 100 kişiye kadar gidilebilecek.

BAŞKE ÜLKEDEKİ SEVGİLİLERE GİRİŞ İZNİ

Corona salgınının çok etkilediği ülkelerden biri olan Fransa, Almanya ile sınırlarını cumadan itibaren açtı. Ancak, gidiş gerekçesi ve kimlik bilgileri verilecek ülkeye girilebiliyor. Evli olmayan ve ayrı ülkelerde yaşayan sevgililer, birlikte yaşadıklarını kanıtlamak zorunda. Ama sınırda herkes de tek tek kontrol edilmiyor. Tesadüfi kontroller var. Kontroller sıklaştırılınca sınırda yığılmalar oluyor.

Fransa sahillerinin hangisinin ne zaman açılacağına yerel yetkililer karar verecek. Atlantik kıyılarında denize girmek ve balık tutmak serbest.

Korsika'ya ise henüz turist alımı yasak. Restoran ve cafeler 2 Haziran'da açılıyor. Paris ve Eyfel Kulesi'ni ziyaret halen yasak. Yaz tatili ise ancak temmuzdan sonra mümkün.

İTALYA’DA YAŞAM NORMALE DÖNÜYOR

CoronA virüsünü en ağır geçiren ülkelerden olan İtalya’da da açılım var. Bugün kuaförler, berberler, müzeler, restoranlar, bar ve cafe'ler açıldı. Ayrıca alışveriş merkezleri ve dükkanlar da açıldı. Geçtiğimiz günlerde berberler ve lokantacıların ortak eylemi sonuç verdi ve İtalya yeniden normalleşmeye başladı.

Ancak Avusturya- İtalya sınırı halen kapalı. AB'nin serbest dolaşımı şu anda mümkün değil. İtalya'nın kuzey bölgelerindeki yasaklar İsviçre ve Avusturya ile koordineli kaldırılıyor. 3 Haziran'da sınırlar tam açılacak.

ÜLKEYE GİRİŞ NEDENİNİ KANITLAYANA İZİN VAR

Danimarka ve İsveç’te de bazı yasaklar gevşetildi… Danimarka’ya 14 Mart'tan beri turist ve yabancı gelmesi yasaktı. 14 Mayıs günü açıklama yapan hükümet, artık tatil rezervasyonlarının, tatil evleri kiralamanın, otel rezervasyonlarının mümkün olduğunu açıkladı.

Tek şart, ülkeye giriş nedenini kanıtlamak. Almanya, Danimarka'dan gelenleri kontrol etmiyor ama tersine kontroller var. İsveç'e giriş çıkış sınırlı. Danimarka üzerinden gidilemiyor. Stockholm'e Almanya'dan uçuşlar var ama az. Ancak ülkeye feribotla gidebilmek mümkün. Her iki ülkede alışveriş yerleri ve restoranlar açık ama kısıtlamalar var.

AŞÇILAR DA MASKE TAKACAK

Polonya’nın AB ile sınırları 12 Haziran'a kadar kapalı. Sadece, bu ülkede oturumu olanlarla, TIR'lar ve diplomatlar geçebiliyor. 4 Mayıs'tan itibaren oteller ve alışveriş merkezleri açıldı. Bugün de lokantalar ile cafeler açıldı. Mesafe en az iki metre. Hijyen ve maske şartı var. Aşçılar ve garsonlar da maske takacak. Kuaför, berber ve kozmetik stüdyoları bugün açıldı.

MAKSİMUM 100 KİŞİ OLACAK

Çekya’da da salgın nedeniyle sıkı kurallar dün geceden itibaren kalktı. Avusturya'ya sınır açılsa da, turistlerin bu ülkeyle Almanya'ya geçişleri henüz yasak. Sadece Çekya'da oturumu olanlar geçebiliyor. 14 gün karantina kuralı var. Karantina, akıllı telefonlarla takip edilecek. 11 Mayıs'tan itibaren kültürel faaliyetler serbest oldu, müzeler, tiyatrolar, sinemalar açıldı. Ancak en fazla 100 kişi bir yerde olabilecek. Aynı kural düğünler, eğlenceler, partiler için de geçerli. Dışarı çıkarken maske takma zorunluluğu 25 Mayıs'a kadar sürecek.