Avrupa Parlamentosu suç merkezine döndü

Avrupa Birliği'nin meclisi olan Avrupa Parlamentosu'nda birçok suçun işlendiği ortaya çıktı. 17 psikolojik baskı ve cinsel taciz, 154 soygun ve hırsızlık, yüzbinlerce euroluk dolandırıcılık olayı yaşandığı saptandı. Olayların merkezinde ise vekiller ve danışmanları bulunuyor.

Brüksel'de görev yapan vekiller 30’a yakın tablet bilgisayar ve dizüstü bilgisayarın kaybolduğunu fark etti. Yaşanan olay üzerine üzerine milletvekili odaları ve çeşitli bölümlerdeki 2 bin 150 kapının kilidi değiştirildi ve koridorlara kameralar yerleştirildi.

560 BİN EURO DOLANDIRICILIK

Hırsızlık olayı skandallar zincirini de ortaya çıktı. Parlamentoda görev yapan milletvekili danışmanları ve parlamento çalışanlarının, 560 bin euro dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Olayın ortaya çıkması üzerine para, parlamentonun kasasına yatırıldı.

Yönetmeliklere göre, Avrupa Parlamentosu'nun her bir üyesinin aylık 25 bin 442 euro harcama hakkı bulunuyor. Bu hak, çoğu kez milletvekili asistanları ve danışmanları tarafından suistimal ediliyor.

PSİKOLOJİK BASKI, CİNSEL TACİZ

Geçen yasama döneminde de parlamentoda, milletvekilleri ve çalışanları arasında 17 mobbing, 4 cinsel taciz olayının yaşandı.

Olay mahkemeye taşınınca Avrupa Birliği Adalet Divanı, mağdurlara 55 bin euro ödenmesini kararlaştırdı. Avrupa Parlamentosu da, dava ve avukat masrafları olarak mahkeme kasasına yaklaşık 29 bin euro ödemek zorunda kaldı.

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