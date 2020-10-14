Avrupa’da Covid-19 vakaları artıyor: Ordu görevlendirildi, Türk yetkili de coronaya yakalandı

2019 yılının son haftalarında Çin’de ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü Avrupa’da etkisini artırmaya devam ediyor… Son dönemde başta İspanya, Almanya ve Fransa gibi salgının ilk dalgasından etkilenen ülkelerin yanı sıra Çekya, Hollanda ve Bulgaristan gibi ilk dalgayı hafif atlatan ülkelerde vaka ve ölüm sayısı artıyor.

Almanya’da corona vakaları hızla tırmanıyor. 5132 yeni enfeksiyon ve 40 ölümün ardından ülkede önlemler artırılmaya başladı. Finans merkezi Frankfurt'ta vaka sayısı her 100 bin insanda 74.8'i aşınca, Alman Ordusu'ndan yardım istendi. Bugünden itibaren 60 asker, kontrollerde ve denetimlerde görev yapacak. Kentte en üst düzey olan 5. seviye kırmızı alarm verildi. Frankfurt'un alışveriş caddeleri ile kalabalık bölgelerinde maske, mesafe, hijyen denetimleri sıkılaştırıldı.

KONAKLAMA YASAĞI GELİYOR

Main-Taunus bölgesinde 5 kişiden fazlanın bir araya gelmesi yasaklandı. Stuttgart'ta da sert önlemler alınmaya başlandı. Şehir içinde herkese maske zorunluluğu getirildi, 6 yaşından büyük çocuklar da maske takacak. Bazı bölgelerde alkollü içki satışı da yasaklandı.

Bu arada ülke içindeki riskli kentlerden gelenlerin, gittikleri yerde konaklaması yasağı da planlanıyor. Birçok eyalet ve turizmciler, “sektör ikinci bir kapanmayı kaldıramaz” diyerek buna karşı çıkıyor.

Almanya’nın başkenti Berlin'de de rekor kırıldı. Bir günde 706 kişide virüs tespit edildi. Almanya'nın ikinci bir kapanmadan kaçınmak için önlemler alma toplantıları başladı.

Öte yandan, Anayasayı Koruma Teşkilatı başkanının ardından, İstanbul doğumlu başkan yardımcısı Sinan Selen'in de corona testi pozitif çıktı. Karantina için evinde kalan Selen, çalışmalarını evden çalışarak yürütmeye çalışıyor.

DİĞER ÜLKELERDE DURUM

FRANSA: Ülkede 24 saat içinde 27 binden fazla corona vakası bildirildi. Başkent Paris en çok etkilenen kent oldu. Tüm ülkede yeniden sokağa çıkma yasağı gündemde. Devlet Başkanı Macron, tam bir kapanmaya karşı ancak durum da hayli ciddi. 1 Kasım'da daha sıkı önlemler geleceğe benziyor.

İTALYA: Şubat ve mart aylarında dünyanın corona virüsü merkezi haline gelen İtalya'da son haftalarda artan corona virüsü vakaları nedeniyle, barlar ve cafe'ler kapatılıyor. Belli saatlerden sonra artık buralara gitmek yasaklanacak. 21.00'den sonra alkollü içki satışına yasak getirildi. Eğer bu önlemlerin işe yaramaması durumunda, çok yakında daha sıkı önlemler gelebilecek.

HOLLANDA: Ülkede “kısmi kapanma” başladı. Cafeler, barlar ve restoranlar kapatıldı. Sadece sipariş verilebilecek ve müşteri gelip alacak ya da eve kurye ile servis yapılacak. Saat 20.00'den sonra alkol satışı yasaklandı. Bir Hollandalı evinde en fazla 3 misafir ağırlayabilecek. Tüm kamusal alanlarda maske şartı var. 30 kişiden kalabalık toplantı ve eğlenceler yasaklandı. Almanya ile turizm yasaklandı. Sadece Hollanda'da oturum izni olanlar gidebilecek.

İSVİÇRE: Bugün 2823 yeni vakanın tespit edildiği İsviçre’nin genelinde karantina zorunluluğu getirildi. Kim riskli ülkeden geliyorsa, elinde negatif sonuç olsa bile karantinada kalmak zorunda. Bu ülkeler, bölgeler ya da ülke içindeki riskli eyaletlerden gelenler, ilgili makamlara durumu bildirmek zorunda. Bir tek transit yolcular karantinadan muaf tutuldu. Bunun dışında Fransa'nın büyük bir bölümü, İtalya, İspanya, Avusturya, Almanya'nın bir bölümü ile Berlin ve Hamburg kentleri İsviçre için riskli bölge ilan edildi.

BULGARİSTAN: Bu küçük ülkede de corona virüsü vaka sayısında patlama yaşanıyor. Bir günde 785 vaka tespit edildi. Şu anda 1307 kişi hastanelerde tedavi görüyor ve bunların 63'ü yoğun bakımda. Corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 923'e ulaştı.

İNGİLTERE: Corona virüsünün kuzeydeki merkezi İngiltere'de artan vakalar, yeni bir kapanma tartışması doğurdu. Muhalefetteki muhafazakar partinin lideri Keir Starmer, iki- üç haftalık yeni bir “kapanma” önerdi. Hükümetin kontrolü kaybettiğini öne süren Starmer, virüsün kontrol alına alınabilmesi için artık sert önlemlerin şart olduğunu savundu.

AVUSTURYA: Vaka sayısının son dönemde artış gösterdiği Avusturya’da başta başkent Viyana olmak üzere, birçok şehir ve bölge, “kriz bölgesi” ilan edildi. Buralardan gelenler mutlaka karantinada kalacak, test yaptıracak. Vaka sayısının arttığı yerlerde restoranlar artık saat 17.00'de kapanacak. Cenazelere en fazla 100 kişi katılabilecek. Takım sporları ve eğlencelere de yasak getirildi. Kreşlerde aileler, çocuklarını kapıdan verip gidecek. Bakım evlerine yaşlıları ziyaret etmek yasaklandı.

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