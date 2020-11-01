Avrupa’da toplam vaka sayısı 10 milyonu aştı

Avrupa'da corona virüsü vakalarının hızla artışa geçmesinin ardından birçok ülke karantina tedbirlerini yeniden uygulamaya başladı.

Avrupa, Latin Amerika ve Asya'nın ardından 10 milyon vaka sınırını aşan 3'üncü bölge oldu. Avrupa'nın ilk 5 milyon vakaya ulaşması yaklaşık 9 ay sürerken 10 milyon vakaya ise yaklaşık 5 hafta gibi kısa bir sürede ulaştı.

Avrupa dünya nüfusunun yüzde 10'unu oluşturmasına karşı 46,3 milyon küresel vakanın yüzde 22'sini oluşturuyor. Bölgedeki 269 binden fazla can kaybı ise 1,2 milyon olan küresel can kaybının yüzde 23'üne denk geliyor.

BİRÇOK ÜLKEDE KISITLAMALAR GERİ DÖNDÜ

Avrupa'da artan vakaların ardından Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Avusturya Mart ve Nisan aylarındaki kısıtlamalar kadar katı olan ülke çapında tecritler ilan etti.

Portekiz kısmi bir tecrit uygularken, İspanya ve İtalya kısıtlamaları sıkılaştırmaya devam ediyor.

Avrupa'da geçtiğimiz 7 gün içinde dünya çapında tespit edilen 3,3 milyon yeni vakanın 1,6 milyonu bildirildi. Bölge'de son 7 gün içinde 16 binden fazla can kaybının yaşanması ile bir önceki 7 günlük döneme göre yüzde 44 artış yaşandı.

DÜNYADA TOPLAM VAKA SAYISI 46 MİLYONU AŞTI

Avrupa’da her 10 bin kişiden 127'sinde Covid-19 tespit edilirken, 10 bin kişide 4 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti. ABD'de ise bu oran 10 bin kişide 278 vaka ve 10 bin kişide 7 can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'nın doğusu bölgede bildirilen toplam vakanın 3'te 1'ini oluştururken, bölgenin güneyi ise virüse bağlı can kayıplarının yüzde 32'sini oluşturuyor.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 46 milyon 709 bin 156'ya, toplam can kaybı 1 milyon 203 bin 771'e ulaştı.

İNGİLTERE: 23 BİN 254 YENİ VAKA

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 23 bin 254 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının ise 1 milyon 34 bin 914’e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 162 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 46 bin 717’ye yükseldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün parlamentoda yaptığı açıklamada, 5 Kasım'dan itibaren 2 Aralık'a kadar sürecek 4 haftalık bir sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurmuştu.

İngiltere’de salgına karşı önlem olarak uygulanan yerel kısıtlama kurallarının yeterli olmadığını ifade eden Johnson, okullar dışında tüm perakende mağazaları, restoran ve barların bir ay boyunca kapatılacağını aktarmıştı.

İTALYA: 29 BİN 907 YENİ VAKA

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 29 bin 907 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 709 bin 337'ye ulaştığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 208 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 38 bin 826'ya yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, ülkedeki aktif vaka sayısının 378 bin 129'a yükseldiğini, bin 939 kişinin yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı.

Öte yandan İtalya'da dün 31 bin 758 vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

SLOVAKYA’DA TEST SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

Slovakya'da artan Covid-19 vakalarının ardından 10 yaş altı çocuklar hariç tüm vatandaşlarına ücretsiz corona virüsü testi yapılmasına karar verilmişti. Hükümet, dün ve bugün ülke çapında oluşturulan 4 bin 782 noktada halkın corona testi yaptırmasına olanak sağlarken, test yaptırmak istemeyen vatandaşlara ise 10 gün süreyle evde kendilerini karantinaya alma zorunluluğu getirdi.

Ulusal test seferberliğinin ikinci gününde basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanı Jaroslaw Nad, yaklaşık 5,5 milyon nüfuslu Slovakya'da dün 2 milyon 581 bin 13 kişiye Covid-19 testi yapıldığını ve 25 bin 850 kişinin testinin pozitif çıktığını aktardı.

Nad, ordunun koordinesinde yürütülen corona virüsü test uygulamasında 46 bin doktor, sağlık çalışanı, asker, polis, itfaiyeci ve gönüllünün görev aldığını açıklarken, Avusturyalı 33 askeri doktor ile 200 Macar sağlık görevlisinin de kendilerine destek verdiğini ifade etti.

Ülke nüfusunun neredeyse yarısının test edilmesinin ardından dün tespit edilen vaka sayısı ise nüfusun yüzde 1’ine tekabül ediyor. Ulusal test uygulamasının kesin sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Ekonomi ve toplumsal yaşamın tamamıyla durdurmayı önlemek amacı ile tüm vatandaşlara test yapma yoluna giden Slovakya’da Başbakan Igor Matovicz, duruma göre önümüzdeki hafta sonu corona virüsü test uygulamasının tekrarlanabileceğini bildirdi.

Öte yandan Slovakya'da salgının başından bu yana 57 bin 664 kişide Covid-19 tespit edilirken, 219 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti. (İHA)

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