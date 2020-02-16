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Avrupa’ya seyahat edecekler dikkat! Dennis fırtınası geldi

Geçtiğimiz hafta İngiltere ve Avrupa'nın kuzey bölümlerini alarma geçiren Ciara fırtınası sonrası şimdi de Dennis fırtınası bölgede zor anların yaşanmasına neden oluyor.

00:40 -
Haberler Dünya
Avrupa’ya seyahat edecekler dikkat! Dennis fırtınası geldi

Atlantik üzerinden saatte 70/80 km hızda esen rüzgarın getirdiği yağışlı hava başta İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesini etkisi altına aldı.

İngiltere’nin bazı bölümlerinde okullar tatil edilirken, bazı uçuşların da askıya alındığı duyuruldu.

Sel ve taşkın riskinin üst seviyeye çıktığı bölgelerde yetkililer alarma geçmiş durumda.

Londra’daki Heathrow Havalimanına inmeye çalışan British Havayollarına ait bir uçak şiddetli rüzgar nedeniyle son anda pisti pas geçerek tekrar havalandı. Reuters

 

Avrupa İngiltere tatil uçak
Son güncelleme: 00:57 16.02.2020
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