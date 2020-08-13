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Azerbaycan’da coronadan ölenlerin sayısı 500’e ulaştı!

Azerbaycan'da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 500'e ulaştı.

17:14 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da coronadan ölenlerin sayısı 500’e ulaştı!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 91 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Azerbaycan'da günlük vaka sayısındaki düşüş sürerken, son 24 saatte 211 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 33 bin 915'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 500'e yükseldi.

31 BİN 269 KİŞİ İYİLEŞTİ

Salgının başlangıcından bu yana virüsü yenerek taburcu olanların sayısı 31 bin 269’a ulaşırken, şu ana kadar 812 bin 33 corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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