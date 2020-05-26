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Azerbaycan’da güncel can kaybı ve vaka sayısı açıklandı

Azerbaycan'da corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye, toplam vaka sayısı ise 4 bin 403'e ulaştı.

18:00 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da güncel can kaybı ve vaka sayısı açıklandı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde 132 kişide daha corona virüsü tespit edildiği, 72 yaşındaki 1 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 78 kişinin ise virüsü yenerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte Azerbaycan’da toplam vaka sayısı 4 bin 403’e yükselirken, toplam 52 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 819 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.

Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan’da şu ana kadar 280 bine yakın Covid-19 testi yapıldı. (İHA)

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