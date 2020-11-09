BAE’den alkol ve evlilik açılımı: Beraber yaşayıp içki alabilecekler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan, kişisel statü ve medeni ilişkiler yasaları ile ceza ve ceza muhakemesi yasalarının bazı hükümlerinde değişikliklerin yapılmasına onay verdi.

Abu Dabi merkezli The National gazetesi değişikliklerin onaylanmasının ardından BAE’de alkol tüketiminin cezai bir suç olmaktan çıktığını, alkol alabilmek için en az 21 yaşında olma, evde ya da yetki verilmiş mekanlarda tüketme şartlarının olduğunu yazdı.

TURİST VE YABANCI VATANDAŞLAR ALIYORDU



Daha önce BAE’de yalnızca 21 yaş üzeri turist ve Müslüman olmayan yabancı vatandaşların alkol tüketmesine izin veriliyordu.

Haberde ayrıca onaylanan değişikliklerin intihara teşebbüsle ilgili cezai kovuşturmayı ortadan kaldırdığı ve evli olmayan çiftlerin birlikte yaşamalarına da izin verdiği ifade edildi.