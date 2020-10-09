Bakan Akar: Türk ve Yunan askeri heyetleri ilk toplantıyı NATO’da yaptı

Son dönemde tansiyonun bir hayli yüksek olduğu Türkiye-Yunanistan hattında pozitif adımlar atıldı… Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün yaptığı açıklamada Türkiye ve Yunanistan askeri heyetlerinin bugün NATO Karargahı’nda bir araya geldiğini açıkladı.
Bakan Akar, “Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri, ayrıştırma mekanizmasının oluşturulmasına yönelik teknik düzeydeki ilk toplantısını bugün NATO Karargahı´nda gerçekleştirdi” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye ve Yunanistan askeri heyetlerinin, ayrıştırma mekanizmasının oluşturulmasına yönelik bugün gerçekleştirilen toplantının ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşmesi sonrası yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:
- Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri, ayrıştırma mekanizması oluşturulmasına yönelik teknik düzeydeki ilk toplantısını bugün NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi
- İki ülke arasındaki diyalog mekanizmalarının, kazaları ve olayları önlemek için alınması gereken tedbirlerin de belirlenmesinden yanayız. Bundan da umutluyuz
- İşgal bitmeden, teröristler, paralı askerler oradan çıkarılmadan herhangi bir şekilde oradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizin durmasını beklemeyin
- (İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşme) Son derece yapıcı, olumlu, dostane bir görüşme gerçekleştirdik
- Görüşme sırasında İtalya ve Türkiye olarak ilişkilerimizi gözden geçirdik, savunma ve güvenlik alanındaki konuları bir kez daha değerlendirdik
- (İtalya ile) Savunma sanayi dahil birçok konuda iş birliğimizi de geliştirmek durumundayız; Önümüzdeki günlerde bu çalışmalarımızın daha da önemli boyutlara ulaşacağını, bu konuda yapacağımız gayretlerimizi artıracağımızı şimdiden söyleyebilirim
- (Yunanistan ile istikşafi görüşmeler) Biz her zaman her yerde diyaloğa hazırız, ön koşulsuz her türlü diyaloğa varız; Bu konuda (Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Ege) biz haklıyız, dolayısıyla bütün davamızı anlatmak için diyalogdan yanayız.