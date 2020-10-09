Bakan Akar: Türk ve Yunan askeri heyetleri ilk toplantıyı NATO’da yaptı

Son dönemde tansiyonun bir hayli yüksek olduğu Türkiye-Yunanistan hattında pozitif adımlar atıldı… Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün yaptığı açıklamada Türkiye ve Yunanistan askeri heyetlerinin bugün NATO Karargahı’nda bir araya geldiğini açıkladı.

Bakan Akar, “Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri, ayrıştırma mekanizmasının oluşturulmasına yönelik teknik düzeydeki ilk toplantısını bugün NATO Karargahı´nda gerçekleştirdi” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye ve Yunanistan askeri heyetlerinin, ayrıştırma mekanizmasının oluşturulmasına yönelik bugün gerçekleştirilen toplantının ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşmesi sonrası yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: