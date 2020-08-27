Başkonsolostan FETÖ ve kurumsal ırkçılık uyarısı

Veda toplantısında görev süresin değerlendiren Karartı, Almanya'da ve özellikle Hessen Eyaleti'nde PKK, DHKP-C ve FETÖ gibi örgütlerin halen aktif olduğunu vurguladı.

Karartı, “FETÖ gerçeği burada da mevcut. Samanyolu TV ve binaları buradaydı. Örgüt ve insan kaynağı açısından Frankfurt merkez oldu. Hatta yakınlarda bir lise açmışlardı. 2018'den sonra tasfiye ettiler. Yine de her daim faaliyetteler” diye konuştu.



IRKÇILIK KURUMSALLAŞTI

Almanya'da aşırı sağ ve ırkçılığın kurumsallaştığını belirten Karartı, Alman politikacıların eylem ve söylem farklılığı yaşadığını, Hanau saldırısının ve özellikle Türkler'i hedef alan NSU 2.0 tehditlerinin halen karanlık yönleri bulunduğunu söyledi.

Karartı, “Türkler'i tehdit edenler polis çıktı. 34 polise soruşturma açtılar sonuç yok” diye konuştu. Karartı'nın yerine, Lyon Başkonsolosluğu'nda muavin konsolosluk yapan Erdem Tunçer geliyor.