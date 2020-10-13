Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Batman İngiltere’yi karıştırdı! Herkese yasak ‘Kara Şövalye’ye serbest!

İngiltere'de corona virüsü vakalarının artması üzerine yeni önlemler devreye alınırken, Batman filminin çekimleri ülkeyi karıştırdı. Yüksek risk kategorisinde gösterilen ve en ağır kısıtlamaların getirildiği Liverpool'daki sette çekilen fotoğraflar tartışma yarattı.

Çeviri: Mert YILMAZ
16:02 -
Haberler Dünya
Batman İngiltere’yi karıştırdı! Herkese yasak ‘Kara Şövalye’ye serbest!

Corona virüsünde vaka sayıları yeniden tırmanışa geçerken, dünya genelinde pek çok ülkede kısıtlamalar da birbiri ardına gelmeye başladı.

Onlardan biri de rakamların endişe verici boyuta ulaştığı İngiltere. Başbakan Boris Johnson, dün ülke genelinde uygulanacak üç aşamalı bir önlem planını kamuoyuna duyurdu. ‘Yerel Covid Alarm Seviyeleri' olarak adlandırılan sistemle bölgeler, risk seviyesine göre orta, yüksek ve çok yüksek olarak sınıflandırılıyor.

AÇIK HAVADA 6 KİŞİ KURALI

İngiltere’nin Liverpool şehri bu seviyelerden üçüncüsü olan çok yüksek kategorisinde gösterildi. Bu kapsamda şehirde yaşayanların iş, eğitim ve sağlık gibi zorunlu haller dışında bulundukları bölgeyi terk etmeleri yasaklandı. Geceyi dışarda geçirmek veya başka bir hanedeki kişilerle kapalı ortamda görüşmeye de müsade edilmiyor. Açık havada ise altı kişi kuralı bulunuyor. Pub ve barlar da kapatılan noktalar arasında.

Cenaze sahnesindeki kalabalık dikkat çekiyor.

İşte tüm bu yasakların uygulandığı Liverpool’da Hollywood’un kült yapımlarından Batman’in yeni filminin çekimleri yapılıyor. Başrol oyuncusu Robert Pattinson’ın corona virüsüne yakalanması nedeniyle ara verilen çekimler, geçtiğimiz günlerde Liverpool’da yeniden başladı.

Colin Farrell, filmde ‘Penguen’ karakterini canlandırıyor.

Uluslararası ajanslar Pattinson ve Colin Farrell’ın yer aldığı cenaze sahnesini görüntüledi. Söz konusu sahnenin çekilmesi için virüs tehlikesine rağmen yüzlerce figüran ve set çalışanı bir arada görülüyor. İngiliz basını da bu konuya dikkat çekerken, yerel halkın duruma isyan ettiğini yazdı.

Robert Pattinson kısa süre önce corona virüsünü atlattı.

Daily Mail’de yer alan haberde bir vatandaşın Twitter mesajına yer verilirken, “Liverpool’da yeni Batman filmi için yüzlerce kişi bir arada. Maske ya da sosyal mesafe yok. Biz evlenemiyor, cenazeye gidemiyor ya da bakımevindeki bir yakınımızı ziyaret edemiyor olmasaydık bu kabul edilebilirdi” sözlerine dikkat çekildi.

İlginizi ÇekebilirCorona yasakları geri döndü! Avrupa'da önlem üstüne önlem: İngiltere'den üç aşamalı planCorona yasakları geri döndü! Avrupa'da önlem üstüne önlem: İngiltere'den üç aşamalı plan İlginizi ÇekebilirThe Batman'in başrol oyuncusunda corona çıktı!The Batman'in başrol oyuncusunda corona çıktı! İlginizi ÇekebilirThe Batman filminden ilk fragman! The Batman ne zaman vizyona girecek?The Batman filminden ilk fragman! The Batman ne zaman vizyona girecek?
Avrupa Başbakan Batman Corona Dünya Hollywood İngiltere Liverpool Sağlık söz Twitter
Son güncelleme: 16:35 13.10.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more