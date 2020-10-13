Batman İngiltere’yi karıştırdı! Herkese yasak ‘Kara Şövalye’ye serbest!

Corona virüsünde vaka sayıları yeniden tırmanışa geçerken, dünya genelinde pek çok ülkede kısıtlamalar da birbiri ardına gelmeye başladı.

Onlardan biri de rakamların endişe verici boyuta ulaştığı İngiltere. Başbakan Boris Johnson, dün ülke genelinde uygulanacak üç aşamalı bir önlem planını kamuoyuna duyurdu. ‘Yerel Covid Alarm Seviyeleri' olarak adlandırılan sistemle bölgeler, risk seviyesine göre orta, yüksek ve çok yüksek olarak sınıflandırılıyor.

AÇIK HAVADA 6 KİŞİ KURALI



İngiltere’nin Liverpool şehri bu seviyelerden üçüncüsü olan çok yüksek kategorisinde gösterildi. Bu kapsamda şehirde yaşayanların iş, eğitim ve sağlık gibi zorunlu haller dışında bulundukları bölgeyi terk etmeleri yasaklandı. Geceyi dışarda geçirmek veya başka bir hanedeki kişilerle kapalı ortamda görüşmeye de müsade edilmiyor. Açık havada ise altı kişi kuralı bulunuyor. Pub ve barlar da kapatılan noktalar arasında.

İşte tüm bu yasakların uygulandığı Liverpool’da Hollywood’un kült yapımlarından Batman’in yeni filminin çekimleri yapılıyor. Başrol oyuncusu Robert Pattinson’ın corona virüsüne yakalanması nedeniyle ara verilen çekimler, geçtiğimiz günlerde Liverpool’da yeniden başladı.

Uluslararası ajanslar Pattinson ve Colin Farrell’ın yer aldığı cenaze sahnesini görüntüledi. Söz konusu sahnenin çekilmesi için virüs tehlikesine rağmen yüzlerce figüran ve set çalışanı bir arada görülüyor. İngiliz basını da bu konuya dikkat çekerken, yerel halkın duruma isyan ettiğini yazdı.

Daily Mail’de yer alan haberde bir vatandaşın Twitter mesajına yer verilirken, “Liverpool’da yeni Batman filmi için yüzlerce kişi bir arada. Maske ya da sosyal mesafe yok. Biz evlenemiyor, cenazeye gidemiyor ya da bakımevindeki bir yakınımızı ziyaret edemiyor olmasaydık bu kabul edilebilirdi” sözlerine dikkat çekildi.

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