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Birleşik Krallık’ta 377 can kaybı yaşandı

Corona virüsünün en çok can aldığı Avrupa ülkesi olan Birleşik Krallık'ta son 24 saatte 377 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam kayıp 37 bin 837'ye ulaştı.

19:00 -
Haberler Dünya
Birleşik Krallık’ta 377 can kaybı yaşandı

Ülke genelinde yapılan testlere göre son 24 saatte bin 887 yeni vakaya rastlandı.

Yeni vakalarla birlikte toplam sayı 269 bin 127’ye yükselmiş oldu.

AYRINTILAR GELİYOR…

Avrupa Corona
Son güncelleme: 19:03 28.05.2020
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