Birleşik Krallık’ta 377 can kaybı yaşandı

Ülke genelinde yapılan testlere göre son 24 saatte bin 887 yeni vakaya rastlandı.. Yeni vakalarla birlikte toplam sayı 269 bin 127&#8217;ye yükselmiş oldu.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/birlesik-krallikta-377-can-kaybi-yasandi-5842233","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/birlesik-krallikta-377-can-kaybi-yasandi-5842233","pageType":"yazi","pageIdentifier":5842233,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Birleu015fik Krallu0131k&#8217;ta 377 can kaybu0131 yau015fandu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":5842233,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/birlesik-krallikta-377-can-kaybi-yasandi-5842233/","headline":"Birleu015fik Krallu0131k&#8217;ta 377 can kaybu0131 yau015fandu0131","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["Avrupa","Corona"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":"2020-05-28 19:00:29","datePublished":"2020-05-28 19:00:29","dateModified":"2020-05-28 19:03:06","info":"{"seo_news":"false"}"});