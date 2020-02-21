BM’den İdlib çağrısı: Bu kâbus derhal durmalı!

Reuters’te yer alan habere göre, Antonio Guterres, İdlib’de insani felaketi sona erdirmek ve kontrol edilemez bir gerilimden kaçınmak’ için ateşkes çağrısında bulundu.

Rus destekli rejim güçlerinin saldırısı sonucu Türkiye ve Suriye arasında gerilimin arttığını ve çatışmalar yaşandığını belirten Guterres, bölgede tarafların gerginliğin azaltılması için çaba harcaması gerektiğini söyledi.

New York’ta gazetecilere açıklamalarda bulunan Guterres,”Uzun süredir acı çeken Suriye halkı için bu kâbus durmalı. Şimdi durmalı” ifadesini kullandı.

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