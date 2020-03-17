Brezilya’da hapishanelerde alarm! Toplu corona firarı

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde corona virüsüyle mücadele kapsamında önlemler artırılıyor. Cezaevleri de mercek altına alınırken, ziyaretçilere, geçici çıkışlara ve dışarıdan gelecek malzemelere karşı kısıtlamalar getirileceği duyuruldu.

Uygulama henüz hayata geçmeden mahkumlar firar etti. Yerel basına yansıyan haberlere göre Mongagua, Tremembe, Porto Feliz ve Mirandapolis hapishanelerinden en az 1500 mahkum kaçtı.

Olay üzerine açıklamalarda bulunan savcı Lincoln Gakiya, firarların yarı açık cezaevlerinde gerçekleştiğini belirterek, “Söz konusu karar dışarı çıkıp geri dönen mahkumların virüsü hapishanede yaymasını önlemek içindi. Mahkumların Paskalya için çıkamayacaklarını öğrenince harekete geçtiğini düşünüyoruz” dedi.

KAYITLARA GEÇEN ÖLÜM YOK

Sosyal medyada da firarlarla ilgili çok sayıda görüntü ortaya çıktı. Mongagua’da kaydedildiği öne sürülen videoda 400’ü aşkın mahkumun kaçtığı anlar görüntülendi. Görüntüde bir adamın ‘Pazartesi geri dönün’ diye bağırması dikkat çekiyor.

Sao Paulo’da güvenlik güçleri mahkumların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Brezilya’da şu ana dek 234 vaka görülürken kayıtlara geçen ölüm olmadı.

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