Corona tedavisinde kullanılacak bitkiyi devlet başkanı duyurdu!

Çarşamba günü TV’de konuşan Devlet Başkanı Andry Rajoelina, “Madagaskar’ın corona virüsü tedavi edebilecek devaya – edebilecek diyorum çünkü bunun kanıtlanması gerekiyor – sahip olduğuna dair bir mektup aldım” dedi.

Mektuba göre sözkonusu bitkinin corona virüsü tümüyle tedavi edebildiğini aktaran Rajoelina (45), diğer yandan mektubun yazarı ve bitki hakkında bilgi vermedi.

“MADAGASKAR BU DEVAYI BULACAKTIR”

Sputnik’teki habere göre, tedavi yöntemini kanıtlamak için bir dizi testin hazırlandığını ve Madagaskar’ın bilim insanları ile laboratuvarlarının testlere katılmak istediğini ifade eden Rajoelina, “Testleri yapacağız, eminim ki, Madagaskar bu devayı bulacaktır. Tüm dünyanın tarihini değiştireceğiz” dedi.

Madagaskar Devlet Başkanı bundan önce de virüsle ilgili alternatif tedavi açıklamaları yapmış, Dünya Sağlık Örgütü ise bu tür açıklamalarla ilgili temkinli olunması uyarısında bulunmuştu.

Doğal cennet niteliğindeki adanın kaynaklarının açlık krizini önleyemediği ve dünya çapında büyük oranda ortadan kalkan vebanın baş gösterdiği Madagaskar Cumhuriyeti, şimdilik 93 vaka teyit edildi, ölüm bildirilmedi.

Pandemiye karşı kısmi karantina uygulanan Madagaskar’da corona virüsle mücadele için bitksel ilaçların gücününe inanan halk, özellikle limon ve tarçına rağbet ediyor.

KAFUR AĞACI YAĞI

Rajoelina, geçen ay corona virüsüne karşı antikorları güçlendirmek için alternatif devaların kullanımını teşvik eden açıklamalar yapmıştı. Devlet Başkanı “Hastalara kafur (ravintsara) uçucu yağı solutacağız ve ilaç vermenin yanı sıra yüksek kalorili gıdalarla besleyeceğiz” demişti.

Kafur ağacından elde edilen kafur (uçucu yağı, güçlü bir antiviral ve anti bakteriyel, bağışıklık sistemini güçlendirici, iltihap önleyici, sinirleri ve kasları güçlendirici olarak tanınıyor.

Ancak DSÖ’nün Madagaskar Temsilcisi Charlotte Faty Ndiaye, “Yeni tip corona virüsü grip değil ve karıkoca ilaçlarına şüpheyle bakılmalı” açıklamasını yapmıştı.

DSÖ websitesinde Batılı ya da geleneksel bazı ilaçların corona virüsü belirtilerini azaltabileceği ve hastayı rahatlatabileceği, ama eldeki ilaçların bu hastalığı engellediği ya da tedavi ettiğine dair bir kanıt bulunmadığını, insanların kendi kendilerine ilaç kullanmaması gerektiği uyarısı yapılıyor.

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