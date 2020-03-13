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Corona virüsü dünya siyasetini de vurdu! Onlarca isim karantinada

Corona virüsü global olarak paniğe yol açarken, spor ve sanat dünyasından siyasetçilere kadar birçok isimden ardı ardına karantina haberleri geliyor...

Çeviri: Mert YILMAZ
13:07 -
Haberler Dünya
Corona virüsü dünya siyasetini de vurdu! Onlarca isim karantinada

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede 127 ülkeye yayıldı, 4 bin 990 can aldı. Virüsün yayılma hızı Çin’de düşmeye başlasa da başta İtalya ve İran’da olmak üzere ölü sayısı hızla artıyor. Dünyayı alarma geçiren virüs siyasete de sıçrarken, işte en çok öne çıkan o ülkeler:

Masoumeh Ebtekar

İran: İran’da Sağlık Bakanı yardımcısı Iraj Harirchi ile Kadın ve Aile İşleri Başkan Yardımcısı Masoumeh Ebtekar’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda milletvekili corona virüsü nedeniyle karantinaya alınırken, milletvekili Fatma Rehber, İran dini lideri Hamaney’in danışmanı Seyid Muhammed Mir-Muhammed ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in danışmanı Hüseyin Şeyhülislam hayatını kaybetti.

Nicola Zingaretti.

İtalya: Corona virüsünün Çin’den sonra en çok can aldığı İtalya’da, koalisyon hükümetinde yer alan Demokrat Parti’nin genel sekreteri Nicola Zingaretti testlerin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı. Ülkede belediye başkanlarından üst düzey ordu mensuplarına kadar çok sayıda isim gözetim altında tutuluyor. Varese şehrinin Tabipler Birliği Başkanı Roberta Stella ise ülkede hayatını kaybeden 1000’i aşkın kişiden biri oldu.

 

Franck Riester.

Fransa: Kültür Bakanı Franck Riester corona virüsüne yakalanarak karantinaya alınan isimlerden yalnızca biri. 61 kişinin hayatını kaybettiği Fransa’da çok sayıda siyasi danışman ve basın sözcüsü de gözetim altında tutuluyor.

Nadine Dorries.

İngiltere: Sağlık Bakanı Yardımcısı Nadine Dorries’ın yanı sıra İşçi Partisi milletvekilleri Alex Sobel ve Lilian Greenwood karantinada bulunuyor.

İspanya: Aşırı sağcı Vox Partisi Genel Sekreteri Javier Ortega Smith’te testler pozitif çıktı. 84 kişinin hayatını kaybettiği ülkede parlamento çalışmalarının durdurulma kararı dün 14 gün daha uzatıldı.

Jair Bolsonaro.

Brezilya: Devlet Başkanı Jair Bolsonaro virüs belirtileri göstermesi üzerine gözetim altında tutuluyor.

Kanada: Başbakan Justin Trudeau’nun eşi Sophie Trudeau’da test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine çift karantina altına alındı.

Rodrigo Duterte.

Filipinler: Test sonucu negatif çıksa da Devlet Başkanı Rodrigo Duterte karantinaya girdi.

Moğalistan: Devlet Başkanı Haltmaagiyn Battulga ve beraberindeki heyet Çin ziyareti dönüşü karantinaya alındı.

Avrupa Parlamentosu: Başkan David Sassoli, hastalık belirtileri göstermesi üzerine Brüksel’deki evinde karantinaya girdi.

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Son güncelleme: 13:21 13.03.2020
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