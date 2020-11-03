Corona virüsü mutasyona uğradı: Artık çok daha bulaşıcı

ABD’nin Teksas eyaletindeki Houston’da bulunan Houston Methodist Hastanesi’nde yapılan ve 5.000’den fazla Covid-19 hastasının dahil olduğu araştırmada corona virüsünün zaman içerisinde mutasyona uğradığı sonucuna ulaşıldı.

Bilim insanları günümüzdeki corona virüsünün D614G isimli bileşenden oluştuğunu tespit eden bilim insanları, “Mutasyona uğrayan corona virüsü orijinal virüsten çok daha bulaşıcı” ifadesini kullandı.

Hakemli dergi mBIO’da yayınlanan araştırmayı yürüten Dr. Ilya Finkelstein, “Virüs mutasyona uğramaya devam ediyor” ifadesini kullandı.