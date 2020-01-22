Corona virüsü yüzünden ölenlerin sayısı 17’ye çıktı!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bir hafta içinde okyanusu da aşarak ABD’ye ulaşan Corona virüsünün Çin’de 17 kişinin ölümüne neden olduğu duyuruldu.

Virüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan’da 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İLK ÖLÜM OLAYI 9 OCAK’TA

Çin’in Wuhan kentinde yıl başından bu yana 41 kişide görülen yeni bir Corona virüsünün neden olduğu zatürreden ilk ölüm, 9 Ocak’ta yaşanmıştı.

9 Ocak’tan bugüne kadar 16 kişi daha ölümcül virüsün neden olduğu salgında yaşamını yitirmiş oldu.

TRUMP’TAN DAVOS’TA VİRÜS AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e seyehati sonrası ülkenin kuzey batısındaki Seattle’da virüse yakanlığı belirtilen bir Amerikalı hakkında Davos’ta açıklamada bulundu.

Trump, virüsün ülkeye yayılmaması için hazırda bir planlarının olduğunu belirtti.

BAKANLIKTAN CORONA ÖNLEMİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Çin’de ortaya çıkan ‘Corona’ virüsü ile ilgili olarak, “Tedirgin olunmaması, bu anlamda tedbirlerin alındığını, şu an Türkiye için herhangi bir riskin olmadığını özellikle belirtmek istiyorum” dedi.