Corona virüsünde son durum: Rusya’da 3.5 ayın zirvesi görüldü

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. Ülkelerin aldığı sıkı önlemlerle yaz aylarında düşen vaka sayıları, son haftalarda yeniden artış göstermeye başladı.

İkinci dalga paniğinin giderek yayılmasıyla, pek çok ülkede katı kurallar da geri dönüyor. Toplam ölü sayısı Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre 997 bin olarak açıklanırken, ‘worldometers’ ise 1 milyon sınırının aşıldığını duyurdu.

İşte 33 milyondan fazla kişiye bulaşan corona virüsünde yaşanan son gelişmeler:

RUSYA YENİDEN 8 BİNLERDE

ABD, Hindistan ve Brezilya’nın ardından en çok vakanın görüldüğü dördüncü ülke olan Rusya’da rakamlar endişe verici seviyelere yükseldi. Sağlık Bakanlığı son verileri paylaşırken, son 24 saatte 8 bin 135 kişinin virüse yakalandığını duyurdu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 159 bin 573’e yükseldi.

Bu rakam ülkede 16 Haziran’dan bu yana görülen en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. 61 kişinin de hayatını kaybettiğini duyuran yetkililer, toplam ölü sayısının 20 bin 385’e ulaştığını açıkladı.

HİNDİSTAN 6 MİLYONU DEVİRDİ

Salgında vaka sayısında ABD’nin ardından ikinci, ölü sayısında ise Brezilya’nın ardından üçüncü sırada olan Hindistan’da kritik bir eşik daha geride kaldı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte vaka sayısının 82 bin 170 arttığını ve toplam rakamın 6 milyonu aşarak 6 milyon 74 bin 702’e ulaştığını aktardı.

Dünden bu yana en az 1039 kişi de yaşamını yitirirken, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 95 bin 542’ye yükseldi.

KORE’DE 1.5 AY SONRA EN DÜŞÜK SEVİYE

Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Ajansı, Güney Kore’deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Ajansa göre pazartesi günü itibarıyla son 24 saatte 50 yeni vaka tespit edildi.

Bu rakamın 11 Ağustos’tan bu yana ülkedeki en düşük yeni vaka sayısı olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan ajans, vakalardan 10’unun yurt dışından gelen kişilerde görüldüğünü de ekledi.

SEYAHAT BALONU DÖNÜYOR

Corona virüsü salgınında aldığı sıkı önlemlerle başarıya ulaşan Yeni Zelanda ve Avustralya’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Avustralya’nın Victoria eyaletinde bir günde beş vaka görülerek, 108 gün sonraki en düşük seviye kayıtlara geçti. Yetkiller önlemleri hafifletmeye hazırlanırken, Yeni Zelanda’yla seyahatler yeniden başlayabilir.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de, Avustralya’yla yeniden seyahat balonu oluşturmak için planları olduğunu söylemişti.

TÜRKİYE’DE BİR GÜNDE 68 CAN KAYBI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 27 Eylül verilerine göre, Türkiye'de son 24 saat içinde 68 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 7 bin 997 oldu.

Bin 467 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 314 bin 433'e yükseldi.

UKRAYNA 200 BİN VAKAYI GEÇTİ

Ukrayna’da Güvenlik Konseyi, corona virüsüyle ilgili son rakamları paylaştı. Johns Hopkins Üniversitesi’nin aktardığı verilere göre ülkedeki vaka sayısı 200 bin sınırını aşarak 203 bin 799 olarak duyuruldu. Ülkede hayatını kaybeden toplam hasta sayısı ise 3 bin 996 olarak görünüyor.

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