Coronada büyük başarı: Bir ay sonra ilk kez açıklandı

Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki güncel corona virüsü vaka sayısı ile ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde corona virüsü vaka sayısının 31 Mart’tan beri ilk kez 100’ün altına indiği vurgulandı.

Yetkililer, ülkede son 24 saat içerisinde 95 yeni vakanın tespit edildiğini açıklarken, corona virüsüne bağlı nedenlerle yaşamını yitirenlerin sayısının da 6 olduğunu duyurdu.

Geçen aydan beri sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalarını uygulayan Japonya’da toplam 16 bin 259 Covid-19 vakası tespit edilirken ülke genelindede 570 insan yaşamını yitirdi.

Ülke genelindeki 47 bölgeden 34’ünde corona virüsü yasaklarının gevşetilmesi konuşuluyor.