Corona’dan art arda kötü haberler geliyor: Papa Francis’e virüs mü bulaştı?

İtalya Sağlık Bakanlığı’nın Cumartesi akşamı açıkladığı verilere göre ülkede Corona virüsü bağlantılı ölü sayısı 29’a yükseldi. Virüsten etkilenenlerin sayısı ise 1128 Virüs tespit edilen 50 kişininse iyileştiği açıklandı. Vakaların en çok olduğu Lombardia, Veneto ve Emilia Romagna bölgelerinde okullar geçen haftanın ardından, gelecek hafta da tatil edildi.

TÜRKİYE, İTALYA UÇUŞLARINI DURDURDU

Corona virüsü sebebiyle Türkiye-İtalya arası uçuşlar durduruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “COVID-19 ile ilgili olarak; Bilim Kurulumuzun önerileriyle, ilgili bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbiri daha uygulamaya koyduk. Bu geceden itibaren Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durdurulmuştur” dedi.

Türk Hava Yolları da “Yeni tip Corona virüsü (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle Irak, İtalya ve Kore seferlerimiz 10 Mart’a kadar iptal edilmiştir” açıklamasını yaptı.

PAPA FRANÇİS CORONA VİRÜSÜ MÜ KAPTI?

Öte yandan Katolik Kilisesi lideri Papa’nın da Corona virüsüne yakalandığını iddia eden bir yalan haber sosyal medyada yayılmaya başladı. Bu yalan haberin kaynağı olarak, Çin’de kayıtlı olduğu belirtilen “MCM News” adlı bir internet sitesi gösterildi. Site, Papa’nın ve iki yardımcısının pozitif çıktığını ve Vatikan’ın da bunu doğruladığını yazdı. Ancak konuya ilişkin Vatikan’dan resmi bir açıklama yapmadı.

PAPA: SOĞUK ALGINLIĞI GEÇİRDİM

Vatikan Basın Ofisi, Papa’nın geçen hafta içinde bazı programlarını “hafif bir rahatsızlık” nedeniyle iptal ettiğini duyurmuş ancak bazı görüşmelerini sürdürmeye devam etmişti. Papa bugün de geleneksel Pazar duası Angelus’u gerçekleştirdi.

Papa, Angelus sonrası yaptığı konuşmada “soğuk algınlığı” geçirdiğini söyledi ve bu nedenle bu akşamdan itibaren katılması planlanan bir haftalık “ruhani inziva” programına katılmayacağını açıkladı.

Papa bu konuşmasında ayrıca, “savaş yüzünden birçok insanın evlerinden edildiği haberlerinin kendisini üzdüğünü” söyledi ve “dünyadan sığınma ve yardım isteyen göçmenler için dua edilmesini” istedi.

CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM

Çin’in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan Corona virüsü nedeniyle bugüne kadar 86 bin 992 kişi karantina altına alındı. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 2 bin 979’a yükseldi.

Almanya

Almanya Robert Koch Salgın Kontrol Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Almanya’da Corona virüsü vaka sayısının 66’dan 117’ye yükseldiği duyuruldu.

Fransa

Fransa'da virüsün ilk tespit edildiği Ocak ayı sonundan bu yana 100 kişide Corona virüsü tespit edildiği belirtildi. İtalya'dan sonra Avrupa'nın ikinci Corona virüs yayılma noktası olduğu ifade edilen Fransa'da son bir haftada vaka sayısının artması nedeniyle hükümet 5 bin kişiyi aşan etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. Fransa’da bugüne kadar 2 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İngiltere

İngiltere'de 12 kişide daha Corona virüsü görülmesi sonucu ülkedeki toplam vaka sayısının 35'e yükseldiği belirtildi.

İspanya

İspanya’nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları’na bağlı Tenerife’de sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, daha önce 4 Corona virüsü vakası tespit edilen ve karantina altına alınan H10 Costa Adeje Palace adlı otelde 1 kişide daha Corona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Otelde, 14 günlük karantina süresinin tamamlanmasını bekleyen 700’den fazla turistin bulunduğu belirtildi. Öte yandan, Kanarya Adaları’ndaki toplam vaka sayısının Tenerife’de 5 ve La Gomera’da 1 olmak üzere toplamda 6 olduğu aktarıldı.

İran

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur Corona virüsüne ilişkin ülkedeki son bilgileri paylaşarak, “Ülkedeki toplam Corona virüsü vaka sayısı 978’e ulaşmış ve 54 kişi hayatını kaybetmiştir” dedi.

Katar

Katar'da tespit edilen 2 yeni vakayla, ülkedeki Corona virüsü vaka sayısı 3'e yükseldi.

Japonya

Japonya’da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya çıktı. Ayrıca ülkede daha önce karantinaya alınan Diamond Princess yolcu gemisinde ise 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Tayland

Corona virüsü nedeniyle Tayland’da da ilk ölüm gerçekleşti. Salgın Önleme Merkezi Genel Müdürü Suwanchai Wattanayingcharoen yaptığı açıklamada, 35 yaşındaki Taylandlı erkek bir hastanın Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Wattanayingcharoen, “Çinli turistlere maruz kaldığı için risk altındaydı” dedi. Tayland’da Corona virüsünden kaynaklı 42 vaka bulunuyor.

Sadece 9 gün içerisinde Corona virüsü tespit edilen ülkeler şu şekilde:

– Lübnan

– Umman

– İsrail

– Afganistan

– Yunanistan

– Danimarka

– Avusturya

– Estonya

– Romanya

– Kuzey Makedonya

– Gürcistan

– Pakistan

– Norveç

– İspanya

– Brezilya

– Cezayir

– İsviçre

– Hırvatistan

– Bahreyn

– Kuveyt

– Ekvador

– Lüksemburg

– İzlanda

– Monaco

– Meksika

– Nijerya

– Yeni Zelanda

– Hollanda

– Kuzey irlanda

– Belarus

– Litvanya

– Katar

– İrlanda

– Ermenistan

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

(BBC Türkçe – İHA)

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