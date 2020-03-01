Son dakika… Corona virüsü kabusu bitmiyor: Bir ülkede daha çıktı, ölü sayısı artıyor

Dünya corona virüsü karşısında teyakkuzda… Sadece son 9 günde 34 ülkede corona virüsü vakası görülürken, son 24 saat içerisinde Tayland ve ABD’den ilk ölümlü vakaların gelmesi paniği körükledi…

22 Şubat’tan beri 33 ülkede corona virüsü görülürken, bu sabaha karşı yapılan açıklamada, sınır komşumuz Ermenistan’da da corona virüsü vakasının görüldüğü duyuruldu. Türkiye ile kara sınırlarının kapalı olduğu Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan Facebook üzerinden açıklamalarda bulundu. Paşinyan, “Cuma günü ülkeye giriş yapan 29 yaşındaki hastanın sağlık durumu iyi. Yetkililer kendisinin iletişimde olduğu kişileri de karantinaya almaya hazırlanıyor” dedi.

ABD’de ilk ölümlü vaka gerçekleşirken, Washington’da 50’li yaşlarındaki bir adamın yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülkede aynı zamanda çok sayıda vakanın da tespit edildiği belirtildi.

Tayland’da da corona virüsü dolayısıyla bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Yetkililer 35 yaşındaki bir adamın yaşamını yitirdiğini duyururken, bunun ülkede bir ilk olduğunu açıkladı.

AVRUPA’DA YASAKLAR ARKA ARKAYA

Yaşananların ardından Avrupa’da da çok sayıda etkinlik, gösteri ve buluşma iptal edildi… Fransa, 5 binden fazla katılımcının yer alacağı etkinliklere geçici olarak yasak getirdi. Bu pazar koşulması planlanan ve yaklaşık 40.000 kişinin yarışması beklenen Paris Yarı Maratonu ise bir son dakika kararıyla iptal edildi.

İsviçre’de ise 1000 kişiden fazla insanın katılması beklenen gösteriler iptal edildi. Tarihinin en büyük salgınlarından birini yaşayan İtalya’da ise kuzeydeki üç bölgedeki eğitimlere bir hafta daha ara verilmesi kararlaştırıldı. Böylelikle 1100 vakanın tespit edildiği ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği corona salgını sebebiyle eğitime 2 hafta ara verildiği belirtildi.

ÇİN ÖLÜ SAYISINI GÜNCELLEDİ

Salgının ardından corona virüsüne zamanında müdahale etmediği gerekçesiyle tepki çeken Çin yönetimi, son 24 saatteki bilançoyu açıkladı. Çinli yetkililer son 24 saat içerisinde 573 yeni vakanın görüldüğünü açıkladı. Önceki gün bu rakam 427’yken ölü sayısının da 35 olduğu duyuruldu. Çin’de önceki gün yaşamını yitirenlerin sayısı 47’ydi.

Son rakamlara göre Çin’de ölü sayısı 2870’e çıktı. Çin Sağlık Bakanlığı, küresel olarak yaklaşık 3 bin kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sadece 9 gün içerisinde corona virüsü tespit edilen ülkeler şu şekilde:

– Lübnan

– Umman

– İsrail

– Afganistan

– Yunanistan

– Danimarka

– Avusturya

– Estonya

– Romanya

– Kuzey Makedonya

– Gürcistan

– Pakistan

– Norveç

– İspanya

– Brezilya

– Cezayir

– İsviçre

– Hırvatistan

– Bahreyn

– Kuveyt

– Ekvador

– Lüksemburg

– İzlanda

– Monaco

– Meksika

– Nijerya

– Yeni Zelanda

– Hollanda

– Kuzey irlanda

– Belarus

– Litvanya

– Katar

– İrlanda

– Ermenistan

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.