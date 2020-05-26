Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Coronadan etkilenen antik kent yeniden ziyaretçilere açıldı

İtalya'nın antik kenti Pompeii, corona virüsü salgını nedeniyle iki ayı aşkın kapalı kaldıktan sonra yeniden ziyaretçilere açıldı.

22:45 -
Haberler Dünya
Coronadan etkilenen antik kent yeniden ziyaretçilere açıldı

Kente gidecek ziyaretçilerin kalacak yerlerini önceden ayarlaması, vardıklarında ateşlerinin ölçülmesi ve tarihi alana belli bir güzergahı takip ederek girmesi gerekiyor.

Ancak yabancı turistlerin ülkeye girişine gelecek aydan itibaren izin verilecek.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Pompeii’nin Haziran ayında tamamen açılması planlanıyor.

Pompeii, yaklaşık 2 bin yıl önce Vesuvius yanardağının patlaması ile volkanik küller altında kalmış, kentte yaşayanlar ve eşyaları, patlama anındaki halleriyle küllere gömülüp zamanla taşlaşmıştı.

İLGİLİ HABERAndrea Bocelli corona virüsüne yakalandığını duyurduAndrea Bocelli corona virüsüne yakalandığını duyurdu İLGİLİ HABERCorona virüsü metroda işte böyle yayılıyor! Saniyeler içinde...Corona virüsü metroda işte böyle yayılıyor! Saniyeler içinde...
ABD Corona İtalya patlama Sanat sosyal medya TÜRKÇE
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more