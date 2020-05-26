Coronadan etkilenen antik kent yeniden ziyaretçilere açıldı

Kente gidecek ziyaretçilerin kalacak yerlerini önceden ayarlaması, vardıklarında ateşlerinin ölçülmesi ve tarihi alana belli bir güzergahı takip ederek girmesi gerekiyor.

Ancak yabancı turistlerin ülkeye girişine gelecek aydan itibaren izin verilecek.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Pompeii’nin Haziran ayında tamamen açılması planlanıyor.

Pompeii, yaklaşık 2 bin yıl önce Vesuvius yanardağının patlaması ile volkanik küller altında kalmış, kentte yaşayanlar ve eşyaları, patlama anındaki halleriyle küllere gömülüp zamanla taşlaşmıştı.

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