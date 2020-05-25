Coronanın ortaya çıktığı Çin’de skandal görüntü!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüün (Covid-19) ortaya çıktığı Çin'de 13. Ulusal Halk Kongresi, ikinci genel kurul toplantısı bugün yapıldı.

Toplantıya katılan milletvekillerinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak birbirlerine çok yakın bir şekilde oturdukları görüldü.

Corona virüsünden enfekte olan kişilerin neredeyse sıfıra indiği Çin'de vaka sayısı artmaya devam ederken ülke 51 kişide virüs tespit edildiğini ve çoğunun virüsün ortaya çıktığı Wuhan'da olduğunu açıkladı.

İçlerinde hiçbir belirti göstermeyen asemptomatik 40 vakanın olduğu bildirildi. Yetkililer, salgının başladığı kent olan Wuhan'da son 10 günde 6 milyonun üzerinde testin yapıldığını belirtti. (DHA)

İLGİLİ HABER Avrupa'da bir ilk! Corona hastasına akciğer nakli