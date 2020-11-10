Corona virüsü aşısını geliştiren Türk bilim insanı baba ilan edildi

Almanya’nın Mainz Kenti'nde bulunan BioNTech firmasını kuran ve yöneten Uğur Şahin (55), tüm dünyayı umutlandırdı. Gazeteler, televizyonlar, radyolar, internet siteleri Türk profesörün başarısından söz ederken, borsa yükseldi, ekonomi yeniden canlandı.

AŞI ALMAN, UĞUR ŞAHİN BABA OLDU

Corona virüsü salgınına karşı umutlar yeşerdi ve Almanlar, Uğur Şahin'i “baba” ilan etti. Aşı da, “Alman aşısı” olarak tanıtılıyor. Almanya’nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild, “İşte Alman aşısı. İşte Alman aşısının babası” diyerek Uğur Şahin'i manşetine taşıdı. Biz Anadolu sözünü ve Türkler'in ana yurdu kelimesini ne anlamda kullanıyorsak, Almanlar için de “Baba yurdu- Vaterland” aynı anlamda kullanılıyor. Bu Almanya için büyük bir onur olduğu için dikkat çekti.

UĞUR ŞAHİN: BİR ADIM KALDI

Tüm Avrupa basınında Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin başarısından söz ediliyor. Dört yaşındayken Türkiye'den ailesiyle Almanya'ya göçmesi, eşi Özlem Türeci ile tanışması, BioNTech'i kurmaları, tekrar ve tekrar anlatılıyor. Amerika bile, aşıyı BioNTech'i yetkilendirerek büyük ortak olan Pfizer'in başarısından söz ediyor ve bunda Türk çiftin isimleri orada da ön plana çıkıyor. Aşıyı şu ana kadar 43.538 kişide deneyen ve yüzde 90'ın üzerinde olumlu sonuç alan Uğur Şahin, insanları aşılamaya sadece son bir adım kaldığını açıkladı.

SPAHN: BİZ ÜRETİYORUZ, İLK BİZ ALIRIZ

ABD'de bir hafta içinde onay verileceği belirtilirken Almanya, Pfizer ve BioNTech ile imzaladığı ön anlaşmayı, gerçek bir anlaşmaya çevirmek için harekete geçti. Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Kendi ülkemizde üretilen aşıdan insanlarımızı yararlandırmamamız düşünülemez bile. Aşı Almanya'da yakında satışa sunulacak” dedi.

Uğur Şahin ise, bu yıl 50 milyon doz aşı üretileceğini, önümüzdeki yıl üretimin 1 milyar 300 milyona ulaşacağını açıkladı. Bunun için Doğu Almanya'da satın alınan fabrika üretime hazırlandı. Avrupa Birliği, ilk olarak BioNTech'ten 300 milyon aşı için anlaşma yapmıştı. Aşının üretilmesine başlanmasıyla birlikte ilk kullanılacak yerler Amerika ve AB olacak.

İLK KİMLER AŞILANACAK?

Alman hükümeti bu gelişme üzerine, bir “Acil aşı planı” hazırladı. Buna göre, ilk olarak yaşlılar, risk grubundakiler ve kalabalık olarak birlikte yaşayanlar aşılanacak. İlk aşılanacak grup, göçmen kamplarındakiler ve cezaevindeki mahkumlar olacak.

Alman Etik Kurulu, Aşı Komisyonu ve Bilimler Akademisi'nin hazırladığı plana göre, öncelik hastabakıcılar ve acil servis çalışanları ile sağlık çalışanlarında olacak. Bunu polisler, diğer sağlık personeli, öğretmenler, yuva eğitmenleri ve itfaiyeciler izleyecek. Risk grubundakiler, kalabalık ortamda yaşamak zorunda kalanlar, yaşlılar da öncelikli olacak. Aşama aşama 83 milyon kişi aşılanacak.

AŞI MERKEZLERİ KURULUYOR

Aşılamanın ise şubat ve mart aylarında başlaması planlanıyor. Bu amaçla Almanya çapında 60 yerde aşı merkezleri kurulacak. Ayrıca mobil aşı sistemi de hizmete sokulacak. Bunlar Yaşlılar Yurtları ve Bakımevleri'ni dolaşacak. Kimlere aşı yapılacağına ilişkin tespitler, kimliklerindeki yaşlarına, hastalık durumlarına ve çalıştıkları işlere göre belirlenecek.

Aşı karşıtı olanlar ve “Ben aşı istemiyorum” diyenler ise aşılanmayacak. Kitle bağışıklığı kazanılana kadar 58 milyon Alman aşılanmış olacak. Bu işlem de 2022'ye kadar sürecek.