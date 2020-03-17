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Corona’ya yakalanan hemşire anlattı: Her şey burun akıntısıyla başladı

Corona virüsü dünya çapında panik yaratmaya devam ederken, hastalığa yakalanan sağlık çalışanları da yaşadıklarını anlatıyor. Testleri pozitif çıkan ABD'li bir hemşire de her şeyin bir burun akıntısıyla başladığını söyledi.

Sozcu.com.tr
11:10 -
Haberler Dünya
Corona’ya yakalanan hemşire anlattı: Her şey burun akıntısıyla başladı

ABD’nin Colorado eyaletinde yaşayan hemşire Lisa Merck, KDVR televizyonuna corona virüsü sürecinde yaşadıklarını anlattı. Hawaii’de bir sağlık konferansına katıldığını belirten Meck, geri döndükten sonra burun akıntısı yaşamaya başladı.

Birkaç gün içinde semptomları hızla artan Merck, şiddetli ağrılarla mücadeleye girişti. Kaslarını kullanmakta bile zorluk çektiğini söyleyen Merck, “Sanki birileri ben bıçaklıyor gibiydi. ‘Acaba grip mi oldum’ diye düşünüyordum” dedi.

Durumu düzelmek yerine daha da kötüleşince Merck ve eşi hastaneye gitti. Merck, “Ayağa kalktığımda bayılacak gibi oluyordum. En sonunda kocama ‘beni acil servise götürmen gerek’ dedim. Hiçbir şey beklediğim gibi olmadı” ifadelerini kullandı.

93 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

“Her şey tek bir burun akıntısıyla başladı” diyen hemşire Merck’e corona virüsü teşhisi kondu. Tedavisi süren Merck, “Hala çok yorgun hissediyorum. Zaman zaman nefes almakta zorlanıyorum ancak iyileşmeye başladığımı hissediyorum” diye konuştu.

Worldometers’ın verilerine göre ABD’de şu ana dek 4 bin 700’ün üzerinde vaka görüldü, 93 kişi de hayatını kaybetti.

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ABD Avrupa Corona Dünya Grip hemşire İtalya Sağlık
Son güncelleme: 11:21 17.03.2020
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