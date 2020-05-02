Coronayla mücadele için bağış kampanyası başlatılıyor!

Euronews’ten Kerem Congar’ın haberine göre, cuma günü açıklama yapan von der Leyen, corona virüsüyle mücadeleye destek amacıyla 4 Mayıs Pazartesi günü düzenleyecekleri televizyon programında telefon ve internet üzerinden bağış toplanacağını ve dünyanın birçok farklı ülkesinden şirket yöneticileri, hayırseverler, sanatçılar ve vatandaşlardan kampanyaya destek beklediklerini açıkladı.

Kampanyaya Tottenham Hotspur’un teknik direktörü Jose Mourinho ve Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas şimdiden destek vereceklerini belirtirken, sosyal medyada ‘#GlobalResponse’ (küresel cevap) etiketiyle internet kullanıcılarına da çağrıda bulunulacak.

4 MİLYAR EURO COVID-19 AŞISI İÇİN KULLANILACAK

Toplanması hedeflenen 7,5 milyar euroluk meblağın 4 milyar eurosunun sadece aşı geliştirilmesine ayrılacağı, 2 milyar euro tedavi masrafları ve 1.5 milyar euronun da Covid-19 test sistemleri için harcanacağı bildirildi.

Kampanyaya Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın yanında Dünya Bankası, uluslararası aşı kuruluşları Cepi ve Gavi’nin de dahil olduğu bazı kuruluşlar da destek verecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de birkaç gün önce bu tür bir girişime ülkesinin büyük destek vereceğini belirtmiş, corona virüsünü dünya ülkelerinin işbirliğiyle sayesinde yenebileceklerini söylemişti.